В Краснодаре мужчина ударил девушку 20 раз ножом, и она умерла в машине скорой помощи

По версии следствия, в ночь на 18 декабря 35-летний местный житель с новой знакомой находился на улице Свободы в поселке Знаменском. Они поссорились и мужчина не менее 20 раз ударил 27-летнюю жительницу Кореновска ножом по телу и уехал на автомобиле. Девушка смогла вызвать такси и прибывший по вызову водитель увидел ее, после чего вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшую, однако она умерла в машине скорой помощи.

Следовали установили причастность местного жителя к убийству и задержали его. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), его заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.