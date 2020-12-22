В Краснодаре мужчина ударил девушку 20 раз ножом, и она умерла в машине скорой помощи

Краснодарский край

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Следственный комитет 21 декабря обвинил мужчину в убийстве девушки в Краснодаре

По версии следствия, в ночь на 18 декабря 35-летний местный житель с новой знакомой находился на улице Свободы в поселке Знаменском. Они поссорились и мужчина не менее 20 раз ударил 27-летнюю жительницу Кореновска ножом по телу и уехал на автомобиле. Девушка смогла вызвать такси и прибывший по вызову водитель увидел ее, после чего вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали потерпевшую, однако она умерла в машине скорой помощи. 

Следовали установили причастность местного жителя к убийству и задержали его. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), его заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Напомним, утром 10 декабря паблики в соцсетях выложили видео, на которых 32-летний житель Армавира рассказал, что до смерти избил свою 26-летнюю сожительницу, а затем лишил жизни ее девятилетнего брата. Утром 11 декабря его машину нашли в поселке Джубга, а его самого объявили в федеральный розыск. 14 декабря его тело нашли в Черном море у берегов Новороссийска.

Краснодар Следственный комитет Убийство

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