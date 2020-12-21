В Заксобрании Краснодарского края обсудили обновление котельных
21 декабря председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку
Парламентарии обсудили дальнейшую работу систем теплоснабжения на Кубани. В пресс-службе ЗСК подчеркнули, что модернизация и строительство котельных включены в действующую с 2016 года подпрограмму региональной госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».
По словам спикера ЗСК, число котельных и теплосетей, модернизированных за краевые и муниципальные средства, увеличивается с каждым годом. Бюджетные ассигнования позволили обновить 64 объекта теплоснабжения на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей.
«Есть и определенные сложности, которые отражаются на качестве услуг населению. О проблемах в отрасли мы знаем. Но уверены — у региона и у профильного министерства достаточно потенциала для исправления ситуации. К тому же есть возможность подключать и наших коллег из федеральных структур. Они всегда готовы оказать помощь», — сказал Юрий Бурлачко.
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Он сообщил, что за период действия подпрограммы новые котельные появились в Анапе, Сочи и в населенных пунктах 20 муниципалитетов.
С основным докладом по текущей ситуации в отрасли выступил замминистра краевого ТЭК и ЖКХ Андрей Киселев. По его информации, всего на Кубани сейчас функционирует 2801 объект теплоснабжения и 3320 км теплосетей. При этом большинство построено и введено в эксплуатацию еще в 1980-е.
По словам председателя комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля, инфраструктура большинства объектов теплоснабжения требует обновления.
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«В рамках подпрограммы создан эффективный механизм по техническому перевооружению теплоэнергетической отрасли. Он позволит в среднесрочной перспективе значительно обновить основные фонды, повысить надежность и качество обеспечения населения важным коммунальным ресурсом, улучшить энергоэффективность и экономику отрасли, создать условия для ее устойчивого развития», — подчеркнул депутат.
Юрий Бурлачко спросил Андрея Киселева о том, как в крае исполняется президентский указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В документе прописано, что доля полезного отпуска теплоэнергии до 2022 года частными компаниями должна составлять не менее 95%. Замминистра сообщил, что в 2019 году отпуск тепловой энергии частными инвесторами составил 80,3%, а в 2020-м за счет за заключения концессионных соглашений показатель увеличился еще на 7%. «Можно предполагать, что в ближайшем будущем отпуск тепловой энергии частными инвесторами достигнет требуемых 95%», — заключил Киселев.
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По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в которой рекомендовали краевому министерству ТЭК и ЖКХ совместно с региональным Минфином проработать увеличение объема финансирования мероприятий действующей подпрограммы на следующий год до 250 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Профильному ведомству рекомендовано также продолжить работу по привлечению частных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Кубани путем заключения концессионных соглашений и энергосервисных контрактов.
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