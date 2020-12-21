В Заксобрании Краснодарского края обсудили обновление котельных

21 декабря председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную депутатскую планерку

Парламентарии обсудили дальнейшую работу систем теплоснабжения на Кубани. В пресс-службе ЗСК подчеркнули, что модернизация и строительство котельных включены в действующую с 2016 года подпрограмму региональной госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».



По словам спикера ЗСК, число котельных и теплосетей, модернизированных за краевые и муниципальные средства, увеличивается с каждым годом. Бюджетные ассигнования позволили обновить 64 объекта теплоснабжения на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей.



«Есть и определенные сложности, которые отражаются на качестве услуг населению. О проблемах в отрасли мы знаем. Но уверены — у региона и у профильного министерства достаточно потенциала для исправления ситуации. К тому же есть возможность подключать и наших коллег из федеральных структур. Они всегда готовы оказать помощь», — сказал Юрий Бурлачко.

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Он сообщил, что за период действия подпрограммы новые котельные появились в Анапе, Сочи и в населенных пунктах 20 муниципалитетов.



С основным докладом по текущей ситуации в отрасли выступил замминистра краевого ТЭК и ЖКХ Андрей Киселев. По его информации, всего на Кубани сейчас функционирует 2801 объект теплоснабжения и 3320 км теплосетей. При этом большинство построено и введено в эксплуатацию еще в 1980-е.



По словам председателя комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля, инфраструктура большинства объектов теплоснабжения требует обновления.

«В рамках подпрограммы создан эффективный механизм по техническому перевооружению теплоэнергетической отрасли. Он позволит в среднесрочной перспективе значительно обновить основные фонды, повысить надежность и качество обеспечения населения важным коммунальным ресурсом, улучшить энергоэффективность и экономику отрасли, создать условия для ее устойчивого развития», — подчеркнул депутат.



Юрий Бурлачко спросил Андрея Киселева о том, как в крае исполняется президентский указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В документе прописано, что доля полезного отпуска теплоэнергии до 2022 года частными компаниями должна составлять не менее 95%. Замминистра сообщил, что в 2019 году отпуск тепловой энергии частными инвесторами составил 80,3%, а в 2020-м за счет за заключения концессионных соглашений показатель увеличился еще на 7%. «Можно предполагать, что в ближайшем будущем отпуск тепловой энергии частными инвесторами достигнет требуемых 95%», — заключил Киселев.