В Краснодаре из-за пожара в котельной без отопления остались 500 человек
В поселке под Краснодаром 10 февраля загорелась котельная, без теплоснабжения остались несколько домов
Сообщение о возгорании на улице Почтовое отделение в поселке Краснодарском поступило в 12:00. Прибывшие на место спасатели определили, что здание горит на площади 40 кв. метров. Видео с пожаром появилось в инстаграме Typodar.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара, в результате пожара без отопления остались два трехэтажных жилых дома. Ориентировочное количество человек, в квартирах у которых нет теплоснабжения, составляет около 500 человек.
Срок устранения аварии уточняется, сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в ночь на 10 февраля в центре Краснодар в частном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.
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