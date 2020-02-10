В Краснодаре из-за пожара в котельной без отопления остались 500 человек

В поселке под Краснодаром 10 февраля загорелась котельная, без теплоснабжения остались несколько домов

Сообщение о возгорании на улице Почтовое отделение в поселке Краснодарском поступило в 12:00. Прибывшие на место спасатели определили, что здание горит на площади 40 кв. метров. Видео с пожаром появилось в инстаграме Typodar.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара, в результате пожара без отопления остались два трехэтажных жилых дома. Ориентировочное количество человек, в квартирах у которых нет теплоснабжения, составляет около 500 человек.

Срок устранения аварии уточняется, сообщили 10 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в ночь на 10 февраля в центре Краснодар в частном доме произошел пожар, в котором погиб мужчина.