На Кубани за сутки коронавирус диагностировали у 180 человек
В Краснодарском крае к 21 декабря число зараженных COVID-19 выросло до 25 тыс. 849 человек
За последние сутки в России выявили 29 тыс. 350 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 тыс. 792 (19,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировали 493 летальных исхода.
Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 797), Санкт-Петербурге (3 тыс. 752) и Московской области (1 тыс. 523). На юге и Северном Кавказе самое больше число заболевших в Ростовской области (387), Крыму (350), Ставропольском крае (239), Краснодарском крае (180) и Дагестане (152).
Таким образом, всего в стране COVID-19 обнаружили у 2 млн 877 тыс. 727 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончался 51 тыс. 351 человек.
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Среди 180 новых пациентов на Кубани 118 женщин и 62 мужчины, в том числе 15 детей. Возраст заболевших от 2 месяцев до 90 лет. В Краснодаре выявили 71 случай, в Темрюкском районе — 14, в остальном случаи распределились так:
- 13 — в Геленджике;
- по 11 — в Сочи и Кущевском районе;
- 7 — в Анапе;
- по 6 — в Туапсинском и Калининском районах;
- по 5 — в Крыловском, Староминском, Кавказском, Ейском районах;
- по 3 — в Белореченском, Красноармейском и Гулькевичском районах;
- по 2 — в Абинском, Северском, Щербиновском, Тбилисском районах;
- по 1 — в Армавире, Кореновском, Крымском и Тихорецком районах.
Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 25 тыс. 849 человек, из них 2 тыс. 171 ребенок. Выздоровели 17 тыс. 450 пациентов (+106), еще 795 человек спасти не удалось (+10). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, еще четверо — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
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