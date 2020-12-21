На Кубани за сутки коронавирус диагностировали у 180 человек

За последние сутки в России выявили 29 тыс. 350 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 тыс. 792 (19,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировали 493 летальных исхода.

Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 797), Санкт-Петербурге (3 тыс. 752) и Московской области (1 тыс. 523). На юге и Северном Кавказе самое больше число заболевших в Ростовской области (387), Крыму (350), Ставропольском крае (239), Краснодарском крае (180) и Дагестане (152).



Таким образом, всего в стране COVID-19 обнаружили у 2 млн 877 тыс. 727 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончался 51 тыс. 351 человек.