На улицы Краснодара выехала спецтехника на случай гололеда

Власти Краснодара 20 декабря сообщили, что из-за предупреждения о гололеде на улицы вышла спецтехника

Напомним, по прогнозам синоптиков с 20 декабря в Краснодаре ожидаются дожди и снег. В пресс-службе администрации краевой столицы рассказали, что с утра на улицах города дежурят девять единиц спецтехники, чтобы в случае необходимости начать обработку от гололедицы.

Кроме того, в ночь на 21 декабря сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства постоянно будут проверять состояние основных магистралей и путепроводов. При необходимости организуют обработку проезжей части противогололедными материалами.

Девять единиц спецтехники дежурят в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта по улице Фадеева.