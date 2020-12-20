На Кубани в начале недели похолодает до -7 °С

По данным краевого гидрометцентра, в крае будет облачно, возможен мокрый снег или снег, в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…-7 °С, днем -2…3 °С. На Черноморском побережье в понедельник и вторник будет облачно, местами дожди, мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и гололед. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут -1…4 °С, днем — 2-7 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром и днем 21 декабря пойдет небольшой снег и температура опустится до -1 °С (будет ощущаться как -5 °С). Ветер северный 2,5-3,3 м/с. Вечером в понедельник снова пойдет снег, который продлится весь вторник. 22 декабря днем будет около 0 °С, ночью — до -3 °С. Ощущаться в среднем за день температура будет как -5 °С.