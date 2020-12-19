За сутки COVID-19 подтвердился у 188 жителей Кубани
Оперштаб Кубани 19 декабря сообщил о 188 новых случаев коронавируса в регионе
Федеральный оперштаб 19 декабря сообщил о 28 тыс. 209 новых случаев коронавируса, 585 летальных исходах и 26 тыс. 109 выздоровевших россиянах, написал RT.
Всего за время пандамии в России, по официальным данным, COVID-19 подтвердился у 2 млн 819 тыс. 429 человек. За весь период скончались 50 тыс. 347 инфицированных, еще 2 млн 254 тыс. 742 человека выздоровели.
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Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в Москве — 6 тыс. 459, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 754, в Московской области — 1 тыс. 514.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 392, Крым — 354, Ставропольский край — 243, Краснодарский край — 188, Дагестан — 153, Чечня — 140, Кабардино-Балкария — 101, Адыгея — 95, Карачаево-Черкесия — 95, Северная Осетия — 89, Ингушетия — 87, Севастополь — 83.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 188 новых заболевших 104 женщины и 84 мужчины. Также ковид подтвердился у 14 детей в 6 муниципалитетах. Возраст заболевших от 2 до 90 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 55;
- в Выселковском районе — 17;
- в Белореченском районе — 9;
- в Сочи, Геленджике, Темрюкском, Гулькевичском районах — по 8;
- в Новороссийске, Тимашевском, Крымском, Павловском районах — по 7;
- в Староминском районе — 6;
- в Северском и Тбилисском районах — по 4;
- в Анапе, Горячем Ключе, Туапсинском, Абинском, Ейском, Кавказском, Курганинском районах — по 3;
- в Динском, Калининском, Лабинском, Славянском районах — по 2;
- в Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Щербиновском районах — по 1.
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В региональном минздраве уточнили, что к 19 декабря коронавирусом заболели 25 тыс. 482 жителя Кубани, в том числе 2 тыс. 147 детей. Показатель заболеваемости достиг 449 случаев на 100 тыс. населения.
За весь период выздоровел 17 тыс. 241 пациент. Еще 773 человека спасти не удалось (+11 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 130 пациентов, 5 — на ЭКМО.
За время пандемии к кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 123 тыс. 802 человека, из них 8 тыс 506 детей. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 10 тыс. 386 кубанцев, включая 2 тыс. 540 детей. В лабораториях региона провели 1 млн 936 тыс. 341 исследование на COVID-19.
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