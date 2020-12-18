В конце года на Кубани планируют открыть 5 круглосуточных КТ-центров для диагностики коронавируса

В Новороссийске, Приморско-Ахтарске и еще в трех муниципалитетах готовятся к концу декабря открыть амбулаторные центры для пациентов с признаками коронавируса

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Краснодаре открыли три круглосуточных центра диагностики людей с подозрением на коронавирус, они находятся на базе поликлиник № 7, 15 и 25. У граждан есть возможность пройти кабинеты КТ, УЗИ, ЭКГ, врача-терапевта и тест на коронавирус.

18 декабря пресс-служба администрации края сообщила о скором открытии круглосуточных КТ-центров еще в пяти районах края. До 30 декабря кабинеты диагностики и амбулаторного лечения появятся в Ейском и Динском районах, Кропоткине, Приморско-Ахтарске и Новороссийске. В последнем городе центр будет работать на базе поликлиники № 5.

Замначальника управления организации медпомощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев также напомнил, что принято решение об открытии еще двух стационаров для лечения пациентов с коронавирусом в Сочи и Туапсе. Ранее власти уточняли, что развернуть их хотят в связи с предстоящим туристическим сезоном.