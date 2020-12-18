Wink и «Эверест» предложили смотреть видео бесплатно, но с рекламой

Модель AVOD (Advertising Video on Demand) означает, что воспроизведение контента сопровождается трансляцией рекламы. Для рекламодателей это открывает доступ к аудитории, с которой можно общаться исходя из данных о предпочтениях и интересах конкретных зрителей.

«Нашему видеосервису AVOD позволяет привлечь аудиторию, которая любит кино, но пока не готова платить за контент. Если клиенты готовы вместо денег потратить время на рекламу, то у них должна быть такая возможность в Wink. Рекламодатели же получают нужную аудиторию, даже какие-то микросегменты. Мы оперируем не только социально-демографическими характеристиками аудитории, но и их привязкой к интересам, основанным на истории просмотров ТВ и кино. Бренды могут выстраивать умный рекламный диалог с учетом увлечений зрителя, повышая эффективность своих кампаний», — пояснила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.