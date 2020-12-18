Wink и «Эверест» предложили смотреть видео бесплатно, но с рекламой
«Ростелеком» и «Эверест», сейлз-хаус «Национальной Медиа Группы» (НМГ), запустили в видеосервисе Wink бесплатное видео за просмотр рекламы
Модель AVOD (Advertising Video on Demand) означает, что воспроизведение контента сопровождается трансляцией рекламы. Для рекламодателей это открывает доступ к аудитории, с которой можно общаться исходя из данных о предпочтениях и интересах конкретных зрителей.
«Нашему видеосервису AVOD позволяет привлечь аудиторию, которая любит кино, но пока не готова платить за контент. Если клиенты готовы вместо денег потратить время на рекламу, то у них должна быть такая возможность в Wink. Рекламодатели же получают нужную аудиторию, даже какие-то микросегменты. Мы оперируем не только социально-демографическими характеристиками аудитории, но и их привязкой к интересам, основанным на истории просмотров ТВ и кино. Бренды могут выстраивать умный рекламный диалог с учетом увлечений зрителя, повышая эффективность своих кампаний», — пояснила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.
Совокупный рынок рекламы в мобильном интернете превысил ТВ:
По модели AVOD в Wink можно посмотреть более 20 тыс. фильмов и эпизодов сериалов. Сейчас модель доступна в интерфейсе IPTV-приставки Wink, а в начале 2021 года появится и в мобильном приложении, на сайте wink.rt.ru и Smart TV). На карточке фильма или сериала пользователь видит все варианты оплаты контента (подписки, аренда, покупка, рекламная модель) и может выбрать оптимальный.
Ранее видеосервис Wink предлагал только платный доступ. Однако до сих пор есть большое количество пользователей, согласных на просмотр рекламы вместо покупки кино. По данным агентства TelecomDaily, в 2019 году совокупная выручка легальных видеосервисов в РФ была на 72% обеспечена платными моделями (рост на 58% к 2018-му) и на 28% — рекламной моделью (рост на 20%).
«Пиратство — страшное дело»:
«Партнерство с «Ростелекомом» выводит наше бизнес-предложение на новый уровень: лицензионный контент и новая качественная аудитория Wink дает существенное расширение инвентаря и возможностей клиентов сейлз-хауса. Это делает наш продукт еще более востребованным и отвечает основному запросу наших рекламодателей — вовлечение новой аудитории во всех средах (IPTV, Smart TV, десктоп и мобайл). Имея успешный опыт, мы можем гарантировать нашим клиентам актуальную рекламу, а партнеру — умную и эффективную монетизацию», — отметила гендиректор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.
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