На Кубани от ковида умерли еще 12 человек, в том числе 33-летний краснодарец
Власти Краснодарского края 18 декабря сообщили о 12 летальных исходах, вызванных COVID-19
Напомним, на Кубани за последние сутки зафиксировали 187 новых случаев COVID-19 и 12 смертей. Позже в региональном оперштабе уточнили, что пациентам было от 33 до 83 лет, практически все имели сопутствующие заболевания.
Так, в Краевой клинической больнице № 1 скончались 76-летний краснодарец и 65-летняя жительница Туапсинского района. У пациентов подтвердился COVID-19 и развилась двусторонняя пневмония. Мужчина также страдал сердечно-сосудистыми патологиями и болезнью Паркинсона, а женщина — заболеванием почек и анемией.
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В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) Краснодара в день госпитализации умер 33-летний житель города. Причиной его смерти стало воспаление легких, которое развилось на фоне коронавируса.
В инфекционной больнице № 2 Сочи за сутки умерли три жителя курорта. Это мужчины 78 и 80 лет, а также 70-летняя женщина. У всех пациентов были двусторонняя ковидная пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.
В сочинской горбольнице № 3 медики не смогли спасти 77-летнюю местню жительницу с коронавирусом, воспалением легких, гипертонией и сахарным диабетом. Пятый летальный случай в Сочи произошел в горбольнице № 4. Там с такими же диагнозами скончался 83-летний пациент. Кроме того, у него были сердечно-сосудистые патологии.
Врачам Северской ЦРБ не удалось спасти двух женщин, 63 и 64 лет. У них выявили воспаление легких и коронавирус. Также первая пациентка страдала гипертонией, а вторая имела патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.
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В Тихорецкой ЦРБ от коронавируса и воспаления легких умерла 65-летняя жительница района, которая также болела гипертонией. В Крымской ЦРБ ушел из жизни 60-летний житель Абинского района. Его диагнозы — двусторонняя ковидная пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.
Всего за время пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 25 тыс. 294 случая COVID-19 и 762 летальных исхода.
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