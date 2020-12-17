Россиянам объяснили разницу между тремя отечественными препаратами от COVID-19

Специалисты объяснили, чем три российские вакцины от коронавируса отличаются друг от друга

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса. Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистировала в августе Россия. В декабре президент Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от ковида, а спустя неделю в регионы отправили первые партии препарата. Широкое производство вакцины начнется с середины января 2021 года. После этого прививку смогут сделать все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. А 15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Накануне в телеграм-канале стопкоронавирус.рф [официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса] опубликовали пост о том, что из себя представляет вакцина от COVID-19 «Спутник V» и чем она отличается от других вакцин.

«Вакцина — это созданный человеком препарат, который помогает получить иммунитет к какой-либо инфекции без болезни. То есть вакцина запускает в организме те же самые процессы, что и вирус, но без заражения клеток», — говорится в сообщении.

Препарат «Спутник V» действует следующим образом. Ученые модернизировали другие вирусы и вставили в них ген S-белка коронавируса, в ответ на который в организме вырабатываются антитела. Также в России зарегистрировали вторую вакцину от ковида — «Вектор». Препарат сейчас проходит пострегистрационные клинические испытания. В обоих случаях прививка происходит в два этапа. «Вектор» отличается от «Спутника» тем, что это пептидная вакцина, которая не содержит в себе ослабленных фрагментов коронавируса.

Кроме того, еще одну вакцину от ковида разрабатывает НИИ имени Чумакова. Она сделана по более традиционной схеме и представляет собой убитый вирус — для ее производства взяли реальный коронавирус, убили и обработали специальным веществом. После этого в мертвый вирус добавили гидроокись алюминия. Вакцина также вводится двукратно.