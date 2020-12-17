Житель Кубани выдал себя за парикмахера и обманул на 600 тысяч рублей учениц на курсах мастерства

Краснодарский край

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В полиции Кубани рассказали о деле жителя Темрюкского района, который выдавал себя за парикмахера профессиональной академии

В дежурную часть полиции обратились 16 местных жительниц. Они рассказали, что через объявление в интернете поступили на курсы парикмахерского искусства, которые проводил представитель профессиональной академии.

Сотрудники МВД установили, что тренер провел с женщинами пять занятий вместо заявленных 200 часов и выдал им свидетельства об обучении. После этого он перестал выходить на связь. Ущерб составил более 600 тыс. рублей.

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Полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 27-летний житель одной из станиц района. Выяснилось, что парень не имеет отношения к указанной им в объявлении организации, а выданные сертификаты недействительны. Также злоумышленник каждый раз снимал новые помещения для проведения занятий, но арендную плату не вносил.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили 17 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре Краснодарский краевой суд рассказал о деле краснодарца, который выдал себя за силовика и обманул бизнесмена на 16 млн рублей.

Мошенничество Полиция Темрюкский район

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