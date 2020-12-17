Житель Кубани выдал себя за парикмахера и обманул на 600 тысяч рублей учениц на курсах мастерства

В полиции Кубани рассказали о деле жителя Темрюкского района, который выдавал себя за парикмахера профессиональной академии

В дежурную часть полиции обратились 16 местных жительниц. Они рассказали, что через объявление в интернете поступили на курсы парикмахерского искусства, которые проводил представитель профессиональной академии. Сотрудники МВД установили, что тренер провел с женщинами пять занятий вместо заявленных 200 часов и выдал им свидетельства об обучении. После этого он перестал выходить на связь. Ущерб составил более 600 тыс. рублей.

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