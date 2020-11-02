Краснодарец выдал себя за силовика и обманул бизнесмена на 16 млн рублей
2 ноября Краснодарский краевой суд рассказал об уголовном деле против краснодарца, который обманул бизнесмена
В 2016 году житель Краснодара познакомился с бизнесменом, представился майором Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и предъявил подложное удостоверение. Мужчина располагал информацией о том, что его собеседник собирается вложить крупную сумму денег в нефтеперерабатывающий бизнес, и поэтому рассказал, что успешно занимается куплей-продажей различного топлива и продуктов нефтепереработки. Он попытался склонить бизнесмена к инвестированию и для этого соврал о том, что у него есть знакомые высокопоставленные чиновники в ФСБ России, курирующие нефтепереработку. По его просьбе, сообщил мужчина, они могут помочь получить субсидии на оборудование в рамках госпрограммы.
Злоумышленник заверил собеседника, что оборудование будет изготовлено легально, с оформлением всех документов. Он назвал стоимость техники — 10 млн 500 тыс. рублей — сообщил, что деньги надо будет вносить частями по мере изготовления.
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Чтобы придать правдоподобности своим действиям, мужчина нашел на «Авито» объявление о разработке технической документации и проектов нефтеперерабатывающего оборудования. Он позвонил по указанному телефону и познакомился с несовершеннолетним парнем из Кемерова, который был главой компании по производству такой техники. Краснодарец предложил ему легкий, но незаконный заработок и привлек к совершению преступления. Вместе они проводили встречи с бизнесменом и заключили с ним договор. Позже они начали уверять мужчину в том, что работы по изготовлению скоро завершатся, постоянно требуя при этом дополнительные расходы, якобы связанные с производством.
Им удалось завладеть более чем 16 млн рублей, которые принадлежали бизнесмену, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Их незаконную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
На краснодарца завели уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ (Мошенничество; Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). Первомайский районный суд рассмотрел дело и назначил подсудимому 6 лет в исправительной колонии общего режима. Ранее этот же суд признал виновным соучастника преступления, который уже достиг совершеннолетия, и назначил ему 2 года 10 месяцев в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденных более 29 млн рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации вреда, причиненного преступлением, добавили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 2 ноября.
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