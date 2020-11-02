Краснодарец выдал себя за силовика и обманул бизнесмена на 16 млн рублей

В 2016 году житель Краснодара познакомился с бизнесменом, представился майором Федеральной службы охраны (ФСО) РФ и предъявил подложное удостоверение. Мужчина располагал информацией о том, что его собеседник собирается вложить крупную сумму денег в нефтеперерабатывающий бизнес, и поэтому рассказал, что успешно занимается куплей-продажей различного топлива и продуктов нефтепереработки. Он попытался склонить бизнесмена к инвестированию и для этого соврал о том, что у него есть знакомые высокопоставленные чиновники в ФСБ России, курирующие нефтепереработку. По его просьбе, сообщил мужчина, они могут помочь получить субсидии на оборудование в рамках госпрограммы.

Злоумышленник заверил собеседника, что оборудование будет изготовлено легально, с оформлением всех документов. Он назвал стоимость техники — 10 млн 500 тыс. рублей — сообщил, что деньги надо будет вносить частями по мере изготовления.