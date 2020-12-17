Умер бывший мэр Краснодара

Краснодарский край

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17 декабря стало известно о смерти экс-главы Краснодара Николая Кряжевских

Доктор технических наук и заслуженный строитель Кубани Николай Кряжевских руководил Краснодаром с 1994 по 1997 год. 16 декабря 2020 года его не стало, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Николай Кряжевских родился в 1940 году в Казахстане. В Краснодарский край приехал в 1977 году после приглашения возглавить предприятие «Южводопровод». Он создал оросительную систему для рисовых каналов, в которой использовались реки, каналы и гидросооружения. Также при Кряжевских решались проблемы снабжения питьевой водой приморских городов региона.

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Отмечен орденами «Знак Почета», Трудового Красного знамени, Мужества, награжден золотой медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани». Был консультантом председателя центрального правления общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».

Кряжевских — автор книг, научных публикаций и нескольких десятков изобретений. После ухода с должности мэра работал заместителем председателя правительства Краснодарского края по вопросам водного хозяйства и чрезвычайных ситуаций.

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