Умер бывший мэр Краснодара

Доктор технических наук и заслуженный строитель Кубани Николай Кряжевских руководил Краснодаром с 1994 по 1997 год. 16 декабря 2020 года его не стало, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Николай Кряжевских родился в 1940 году в Казахстане. В Краснодарский край приехал в 1977 году после приглашения возглавить предприятие «Южводопровод». Он создал оросительную систему для рисовых каналов, в которой использовались реки, каналы и гидросооружения. Также при Кряжевских решались проблемы снабжения питьевой водой приморских городов региона.