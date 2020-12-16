Чиновников в России обяжут платить штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбление граждан
Госдума РФ 16 декабря приняла в третьем чтении закон о штрафах за хамство чиновников
Напомним, в декабре 2019 году президент России Владимир Путин одобрил идею наказывать чиновников за хамство в адрес граждан. 16 декабря 2020 года депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли соответствующий закон, сообщил RT. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.
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Теперь под понятие «оскорбление» попадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме, объяснили в пресс-службе ГД РФ.
Что изменилось
Увеличилась сумма штрафов за оскорбление. Теперь гражданам грозит штраф 3-5 тыс. рублей [сейчас законом предусмотрен штраф в 1-3 тыс. рублей]. Должностных лиц будут наказывать на 30-50 тыс. рублей [ранее штраф был 10-30 тыс. рублей]. Юрлицам грозит 100-200 тыс. рублей вместо 50-100 тыс.
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За оскорбление в публичном выступлении, СМИ или интернете штраф также увеличили. Раньше граждан могли оштрафовать на 3-5 тыс. рублей, сейчас — на 5-10 тыс. рублей. Должностным лицам грозит 50-100 тыс. рублей, а не 30-50 тыс. рублей. Юрлиц могут привлечь к ответственности на сумму от 200 до 700 тыс. руб. [сейчас наказывают на 100-500 тыс. рублей].
Если должностные лица допустили оскорбление граждан в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете, им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а не на 10-30 тыс. рублей, как это предусмотрено действующим законодательством. Юрлиц накажут на сумму от 50 до 100 тыс. рублей [сейчас штраф за это равен 30-50 тыс. рублей].
Для чиновников, которые на работе оскорбили людей, вводится отдельное наказание. Им грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификация до одного года. За повторное правонарушения предусматрен штраф в размере 100-150 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до двух лет.
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Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человка в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.
Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях, когда чиновники оскорбляли граждан. Например, в июне 2017 года в Мостовском районе оштрафовали чиновника за неприличный жест в сторону женщины. А в прошлом году губернатор Ставрополья уволил своего полпреда после видео с его хамством в соцсетях.
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