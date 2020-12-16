Чиновников в России обяжут платить штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбление граждан

Напомним, в декабре 2019 году президент России Владимир Путин одобрил идею наказывать чиновников за хамство в адрес граждан. 16 декабря 2020 года депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли соответствующий закон, сообщил RT . Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Теперь под понятие «оскорбление» попадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме, объяснили в пресс-службе ГД РФ.

Увеличилась сумма штрафов за оскорбление. Теперь гражданам грозит штраф 3-5 тыс. рублей [сейчас законом предусмотрен штраф в 1-3 тыс. рублей]. Должностных лиц будут наказывать на 30-50 тыс. рублей [ранее штраф был 10-30 тыс. рублей]. Юрлицам грозит 100-200 тыс. рублей вместо 50-100 тыс.

За оскорбление в публичном выступлении, СМИ или интернете штраф также увеличили. Раньше граждан могли оштрафовать на 3-5 тыс. рублей, сейчас — на 5-10 тыс. рублей. Должностным лицам грозит 50-100 тыс. рублей, а не 30-50 тыс. рублей. Юрлиц могут привлечь к ответственности на сумму от 200 до 700 тыс. руб. [сейчас наказывают на 100-500 тыс. рублей].

Если должностные лица допустили оскорбление граждан в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете, им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а не на 10-30 тыс. рублей, как это предусмотрено действующим законодательством. Юрлиц накажут на сумму от 50 до 100 тыс. рублей [сейчас штраф за это равен 30-50 тыс. рублей].