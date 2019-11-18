Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда после видео с его хамством в соцсетях
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя в регионе Кавминвод Константина Шишманиди, который нагрубил посетителю
Видео с речью Шишманиди опубликовал пользователь Сергей Титаев в YouTube 17 ноября. В нем представитель губернатора в резкой форме ответил местному жителю, который попытался задать вопрос, предварительно не записавшись на прием.
«Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, что мы делаем? Вы руки, ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите молчите, пожалуйста», — сказал он на видео.
На еженедельной планерке 18 ноября, сюжет о которой вышел на ГТРК «Ставрополье», Владимиров показал кабинету министров запись с приема и назвал поведение Шишманиди неприемлемым. Он попросил полпреда покинуть зал заседаний и заявил: «Будете выгонять людей — буду выгонять вас». Глава края уведомил Шишманиди об освобождении от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе главы региона.
Константин Шишманиди работал полпредом губернатора в Минеральных Водах, Пятигорске и Лермонтове с апреля 2018 года. До этого он был председателем региональной тарифной комиссии.
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