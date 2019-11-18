Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда после видео с его хамством в соцсетях

Видео с речью Шишманиди опубликовал пользователь Сергей Титаев в YouTube 17 ноября. В нем представитель губернатора в резкой форме ответил местному жителю, который попытался задать вопрос, предварительно не записавшись на прием.

«Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, что мы делаем? Вы руки, ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите молчите, пожалуйста», — сказал он на видео.