Путин одобрил идею наказывать чиновников за хамство

Президент Владимир Путин 10 декабря положительно высказался об инициативе о привлечении чиновников к ответственности за оскорбление граждан

На заседании Совета по правам человека 10 декабря Владимиру Путину рассказали об идее увольнять госслужащих за ненадлежащее поведение по отношению к гражданам, писало РИА «Новости». Президент поддержал инициативу.

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный или муниципальный орган и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — цитирует главу государства RT.

Владимир Путин отметил, что в Уголовном кодексе уже существует статья за оскорбление, поэтому для реализации идеи ее нужно детально продумать.

Статья «Оскорбление личности» (ст. 130 УК РФ) утратила силу в январе 2012 года. Ее заменила статья 5.61 КоАП РФ, предусматривающая административное наказание за унижение чести и достоинства человека. Однако в Уголовном кодексе есть ст. 319 (Оскорбление представителя власти).

Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях, когда чиновники оскорбляли граждан. Например, в июне 2017 года в Мостовском районе оштрафовали чиновника за неприличный жест в сторону женщины. В сентябре того же года кубанский оппозиционер Александр Коровайный заявил об угрозах со стороны ейских чиновников — на записи, которая появилась в интернете, слышно, как госслужащие, выражаясь нецензурной лексикой и на бандитском жаргоне, угрожали физической расправой мужчине.