На Кубани впервые умерли 13 пациентов с COVID-19, в том числе жительница Ростовской области

В Краснодарском крае 16 декабря впервые зафиксировали 13 смертей от коронавируса за сутки

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 186 жителей Кубани. В ковид-госпиталях региона умерли 13 заболевших.

Два пациента скончались в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара (СКИБ). Это 71-летний мужчина и 84-летняя женщина из Тихорецкого района. У обоих был подтвержденный ковид и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина также страдал гепатитом, ишемией и сахарным диабетом. У женщины были ишемия и гипертония.

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Еще два пациента умерли в краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре. Жертвой ковида стал 54-летний житель Кореновска, который имел в анамнезе дивертикулярную болезнь толстой кишки и хронический панкреатит. Также медики не смогли спасти 60-летнюю жительницу Кущевского района с гипертонией и сахарным диабетом.

Три человека с подтвержденным коронавирусом умерли в Сочи. В городской больнице № 3 скончалась 71-летняя жительница Ростовской области. Среди сопутствующих заболеваний — ишемия, дисциркуляторная энцефалопатия [сосудистое поражение головного мозга] и кахексия [сильное истощение организма]. В инфекционной больнице № 2 умерли двое: 73-летняя женщина и 70-летний мужчина. У пенсионерки была гипертония, а у мужчины помимо этого же заболевания была язва.

В инфекционной больнице № 4 Армавира умер 61-летний местный житель. Он также болел гипертонией и сахарным диабетом.

Девятый летальный случай произошел в военном госпитале Анапы. Медики не смогли спасти 64-летнего местного жителя. У него были двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония.

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В Тихорецкой ЦРБ умерла 65-летняя жительница Кавказского района. Она страдала гипертонией, ишемией и сахарным диабетом.

Еще один пациент скончалася в городской больнице Горячего Ключа. Им оказался 62-летний житель Белореченска. Мужчина страдал гипертонией и панкреатитом.

В Лабинской ЦРБ скончались два пациента. Это 85-летняя жительница райцентра, которая болела сахарным диабетом и ревматоидным артритом, а также 69-летняя жительница Курганинска. Пациентка страдала сахарным диабетом и гипертонией.