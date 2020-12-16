На Кубани коронавирус обнаружили у 186 человек за сутки, в больницах умерли 13 заболевших
Оперативный штаб Краснодарского края 16 декабря сообщил о 186 новых случаях COVID-19 и 13 смертях
В России за минувшие сутки зарегистировали 26 тыс. 509 новых случаев коронавируса, 596 летальных исходов, а 26 тыс. 490 пациентов полностью выздоровели, написал RT.
Всего за время пандемии федеральный оперштаб сообщил о 2 млн 734 тыс. 454 зараженных россиян. Из них 2 млн 176 тыс. 100 человек выздоровели, а 48 тыс. 564 скончались.
Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве — 5 тыс. 28, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 758, в Московской области — 1 тыс. 477.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 385, Крым — 354, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 186, Дагестан — 152, Чечня — 138, Адыгея — 105, Кабардино-Балкария — 100, Карачаево-Черкесия — 94, Северная Осетия — 86, Ингушетия — 85, Севастополь — 81.
Как уточнили в оперштабе Кубани, в числе 186 заболевших 80 мужчин и 106 женщин. Также заразились 14 детей, самому младшему из которых 7 месяцев.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 51;
- в Новороссийске — 15;
- в Сочи — 13;
- в Лабинском районе — 12;
- в Выселковском районе — 11;
- в Белореченском районе — 10;
- в Усть-Лабинском районе — 8;
- в Армавире — 7;
- в Динском районе — 6;
- в Туапсинском, Ейском, Курганинском, Тимашевском районах — по 5;
- в Каневском и Ленинградском районах — по 4;
- в Староминском, Темрюкском, Успенском, Щербиновском и Мостовском районах — по 3;
- в Крыловском, Отрадненском и Новокубанском районах — по 2;
- в Анапе, Тихорецком, Гулькевичском и Павловском районах — по 1.
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Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус официально подтвердился у 24 тыс. 922 человек, в том числе у 2 тыс. 115 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 439 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
По данным регионального минздрава, выздоровели 16 тыс. 845 пациентов (+134 за последние сутки). Еще 737 человек спасти не удалось (+13 новых летальных исходов). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 107 кубанцев, на ЭКМО — 5.
К 16 декабря к кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 118 тыс. 264 жителя региона. В лабораториях края провели 1 млн 896 тыс. 377 исследований на COVID-19, из них 11 тыс. 323 — за последние сутки.
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