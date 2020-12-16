На Кубани коронавирус обнаружили у 186 человек за сутки, в больницах умерли 13 заболевших

Всего за время пандемии федеральный оперштаб сообщил о 2 млн 734 тыс. 454 зараженных россиян. Из них 2 млн 176 тыс. 100 человек выздоровели, а 48 тыс. 564 скончались.

В России за минувшие сутки зарегистировали 26 тыс. 509 новых случаев коронавируса, 596 летальных исходов, а 26 тыс. 490 пациентов полностью выздоровели, написал RT .

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 385, Крым — 354, Ставропольский край — 236, Краснодарский край — 186 , Дагестан — 152, Чечня — 138, Адыгея — 105, Кабардино-Балкария — 100, Карачаево-Черкесия — 94, Северная Осетия — 86, Ингушетия — 85, Севастополь — 81.

Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве — 5 тыс. 28, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 758, в Московской области — 1 тыс. 477.

Как уточнили в оперштабе Кубани, в числе 186 заболевших 80 мужчин и 106 женщин. Также заразились 14 детей, самому младшему из которых 7 месяцев.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус официально подтвердился у 24 тыс. 922 человек , в том числе у 2 тыс. 115 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 439 случаев на 100 тыс. населения Кубани.