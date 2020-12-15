На Кубани обновился суточный рекорд по числу ковидных смертей

В Краснодарском крае впервые скончались от коронавируса 11 человек за сутки

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 181 новый случай COVID-19 и 11 летальных исходов. Такое число смертей за сутки на Кубани зарегистрировали впервые, при этом предыдущий рекорд был 12 декабря. Позже оперштаб края рассказал подробности об умерших накануне пациентах.

Так, в Краснодаре скончались два человека. Летальные случаи зафиксировали в специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ) и в госпитале для ветеранов войн. В СКИБ скончался 47-летний житель Гулькевичского района с подтвержденным коронавирусом, двусторонней полисегментарной пневмонией и анемией. В госпитале для ветеранов война умерла 83-летняя краснодарка. Пенсионерка болела COVID-19, гипертонией и ишемией.

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В сочинских больницах за сутки скончались три человека. В инфекционной больнице № 2 умер 70-летний мужчина с COVID-19, полисегментарной пневмонией тяжелой формы и гипертонией, а также 63-летняя женщина с аналогичным диагнозом, которая страдала гипертонией и сахарным диабетом. Кроме того, в городской больнице № 3 умер 51-летний мужчина с полисегментарной пневмонией.

Медикам Лабинской ЦРБ не удалось спасти двух женщин в возрасте 79 и 83 лет. У пациенток был подтвержденный ковид и двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы.

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Восьмой летальный случай зафиксировали в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. Там скончался 73-летний житель города. Помимо коронавируса и двусторонней пневмонии у него диагностировали гипертонию и сахарный диабет.

В Тихорецкой ЦРБ умерла 52-летняя жительница района. У нее были ковид, двусторонняя полисегментарная пневмония и тяжелое нейроэндокринное заболевание.

Еще один пациент умер в Красноармейской ЦРБ. Им оказался 47-летний мужчина из Тимашевска. Причиной его смерти стала двусторонняя ковидная пневмония. Также он болел сахарным диабетом и гипертонией.

Одиннадцатый пациент за сутки скончался в инфекционной больнице № 4 Армавира. Медикам не удалось спасти 89-летнюю местную жительницу. У пациентки на фоне COVID-19 развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь осложнилась наличием у пенсионерки гипертонии и ишемии.