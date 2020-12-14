В Новороссийске нашли тело армавирца, подозреваемого в убийстве девушки и ее младшего брата

Краснодарский край

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Следователи 14 декабря нашли в Черном море у берегов Новороссийска тело подозреваемого в двойном убийстве

Напомним, утром 10 декабря в соцсетях появились видео, на которых мужчина сообщил, что убил девушку и ее девятилетнего брата. Позже стало известно, что 32-летний житель Армавира до смерти избил свою 26-летнюю сожительницу, а затем в соседней станице с особой жестокостью убил младшего брата погибшей. На кадрах мужчина заявил, что поедет к Черному морю, чтобы покончить с собой. Утром 11 декабря его машину нашли в поселке Джубга, а его самого объявили в федеральный розыск.

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Днем 14 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что ранее следователи вместе с сотрудниками «Кубань-СПАС» проанализировали сведения о температуре воды в Черном море и схему течений. Данные указывали на то, что в случае гибели мужчины его тело найдут в течение трех суток в районе Новороссийска. Часть мобильных групп перенаправили туда для поисков.

Утром на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска нашли тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Армавир Кубань-СПАС Новороссийск Следственный комитет смерть Убийство

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