В оперштабе Адыгеи рассказали, кто и когда сможет вакцинироваться от коронавируса
В оперативном штабе Адыгеи 14 декабря сообщили, когда жителям республики будет доступна прививка от COVID-19
Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса. 11 декабря Адыгея получила 200 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Первыми прививки сделают представителям профессий из группы риска — медикам, соцработникам и педагогам.
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Широкое производство вакцины от коронавируса в стране будет осуществляться с середины января 2021 года, после чего в республику начнет поступать вакцина в большем объеме. Тогда начнется массовая вакцинация для всех желающих взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили 14 декабря порталу Юга.ру в оперативном штабе Адыгеи.
В минздраве региона уточнили, что проводить вакцинацию населения будут в поликлиниках по месту жительства. В день прививки пациента осмотрит врач: обязательны общий осмотр и измерение температуры тела. Если температура превышает 37 °C, вакцинацию не проводят.
«Противопоказаниями являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней. Вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Пациентам рекомендуется перед прививкой избегать тяжелых физических нагрузок, не посещать баню или сауну, не употреблять алкоголь», — отметили в минздраве Адыгеи.
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Как писали Юга.ру, российская вакцина была представлена в августе 2020 года. Тогда Путин заявил, что одна из его дочерей испытала препарат на себе. При этом Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины, так как третья фаза клинических испытаний не была завершена, а Всемирная организация здравоохранения сообщила, что занялась проверкой данных об испытаниях российского препарата от COVID-19.
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