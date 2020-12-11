2020 год оказался удачным только для 6% россиян – опрос

Около половины опрошенных аналитиками россиян не смогли вспомнить ни одного позитивного события в 2020 году

Аналитики сервиса SuperJob с 30 ноября по 4 декабря опросили 1 тыс. 600 жителей России из 337 населенных пунктов, чтобы узнать, что позитивного произошло с ними в 2020 году.

Что-то хорошее смогли найти в уходящем году только 53% опрошенных. Из них 7% назвали позитивными событиями личные успехи в работе или учебе. Весь 2020 года оказался полностью удачным только для 6% респондентов. Еще 6% назвали лучшим, что с ними случилось в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть.

Для 5% год выдался хорошим из-за пополнения в семье, столько же россиян радовались, что их обошли стороной болезни. В качестве позитивных событий 3% респондентов назвали переезд в другой город. По 2% набрали такие варианты как — создание семьи, покупка дома, увольнение с нелюбимой работы, здоровье родных и близких, личностный рост и успехи детей, рассказали 11 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе сервиса SuperJob.

Не смогли вспомнить ничего хорошего в 2020 году 41% опрошенных. При чем у мужчин год выдался хуже, чем у женщин — 45% против 38%, добавил телеканал «360».