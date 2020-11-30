«Люди стали больше ценить то, что у них есть». Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян

Краснодарский край, Вся Россия

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Пандемия коронавируса, охватившая мир в конце 2019 года и пришедшая в Россию в марте 2020-го, стала испытанием не только для экономики и здравоохранения страны, но и для психики простых людей. Психиатр-психотерапевт, врач высшей категории, заведующая отделением психосоматики «Клиники Глазуновой» Сусанна Брижак рассказала порталу Юга.ру, как пандемия повлияла на россиян, как преодолевать дискомфорт в стрессовой ситуации и с какими психологическими проблемами сталкиваются пациенты с COVID-19.

Сусанна Брижак

Сусанна Брижак

Психиатр-пcихотерапевт, врач высшей категории, заведующая отделением психосоматики «Клиники Глазуновой»

Ограничения, которые вводят в городах в последнее время, вызывают у россиян стресс и негативную реакцию. Расскажите, как разные типы людей ведут себя в таких условиях?

Для интровертированного типа людей ограничения в общении, дистанционный тип работы, потеря возможности вести полноценный активный образ жизни будут не настолько стрессовыми, как для экстраверта. После карантинных весенних ограничений это можно было хорошо отследить у пациентов. Интроверты были рады обоснованной возможности никуда не ходить, не выполнять обязательные социальные ритуалы, тогда как экстравертам, более эмоциональным и мнительным личностям, очень тяжело было проживать вынужденную изоляцию и пребывание наедине с собой. 

Какие вы уже сейчас можете выделить последствия влияния пандемии на психику россиян?

Сейчас довольно сложный период. На фоне вспышки коронавируса кто-то погрузился в переживания о возможном заражении, кто-то столкнулся с потерей работы. Изменился уклад жизни, многие стараются ограничивать общение со своими пожилыми родственниками. 

Страх и тревога — это древние механизмы, которые помогают нам выжить. Например, человек боялся хищников, и этот страх толкал на то, чтобы соблюдать определенные меры безопасности.

Но не всегда страх помогает, иногда он становится нерациональным и ввергает в состояние постоянной тревоги. Это как раз то состояние, которое мы наблюдаем в настоящее время на фоне пандемии. Также тревога часто сопровождается телесным дискомфортом: это тяжесть в грудной клетке, нехватка воздуха, ощущение жара в теле, учащение пульса и подъем артериального давления. Эти симптомы усиливают тревогу, возникает страх, что человек уже заразился коронавирусом и у него начались проявления болезни.

К нам в клинику сейчас стали чаще обращаться с симптомами тревоги и депрессии, бессонницей. А также с обострениями люди, ранее сталкивавшиеся с психическими проблемами.

Люди оказываются в изоляции, теряют финансовую стабильность, их ограничивают в проведении предстоящих праздничных мероприятий. Как конкретно эти ограничения могут ухудшить настроение и как долго вообще можно жить в таком состоянии стресса?

Наша психика проживает определенные стадии преодоления стресса.

Отрицание. Касательно нашей ситуации, это будут мысли о том, что вируса нет, это все заговор политиков, в новостях обманывают. 

Гнев. У человека возникают раздражение и агрессия по отношению к нововведениям, к людям, которые паникуют на фоне сложившейся ситуации.

Торг. Тут наша психика пытается договориться сама с собой о более приятной участи. Например, человек думает: «Болеют только немолодые, значит, мне нечего опасаться, у меня нет хронических заболеваний, зачем тогда мне этот карантин» и тому подобное.

Депрессия. Стадия так называется, потому что именно на ней возникает реальное осознание стрессовой ситуации. В данном случае реальное осознание возможности заразиться и заразить близких, а также осознание перспектив сложившейся ситуации.

Принятие. Это очень важная стадия: психика может реально оценить ситуацию, и, опираясь на опыт и знания, человек может спланировать дальнейшие действия, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Если человек смог пройти все стадии, принять ситуацию, приспособиться к новым условиям жизни, то он может длительно находиться в этом режиме ограничений без потерь для себя.

Серьезная проблема если человек застрял на стадии депрессии и не смог перейти в стадию принятия. Следовательно, он остался в своих негативных переживаниях и не нашел способа с ними справиться. Не нужно пренебрегать помощью специалистов, если вы видите, что не можете справиться со своим состоянием.

Может ли пандемия оказать не только негативный эффект, но и позитивный? В чем это будет проявляться?

Да, несмотря на явные негативные последствия, пандемия позволила многим задуматься о том, что в жизни и правда важно, а что было лишней суетой, без которой можно жить. Люди стали больше ценить то, что у них есть, свое время, общение с близкими.

Какие можете дать общие рекомендации по преодолению психологического дискомфорта в ситуации стресса?

При любом тяжелом стрессе важно найти опору на положительные составляющие нашей жизни. К сожалению, мы не можем повлиять на вводимые ограничения и не можем в одну минуту взять и избавиться от вируса. Но есть вещи, которые зависят от нас. Это умение выстроить новые хорошие привычки, сохранять общение с близкими, даже если только дистанционно, планировать свой день так, чтобы максимально сфокусировать внимание на других делах, не связанных с актуальной стрессовой ситуацией. Используйте дистанционные способы досуга просмотр хорошего фильма, обучение чему-то новому, домашние дела, соблюдайте режим дня, не забывайте про физическую активность.

В довольно сложном положении находятся дети. В отличие от взрослых и подростков у них гораздо меньше свободы выбора в этой ситуации. Важно не забывать, что ребенок будет чувствовать себя максимально комфортно и благополучно, если рядом комфортно и благополучно чувствует себя взрослый, который о нем заботится.

С какими психологическими проблемами сталкиваются или могут столкнуться пациенты с COVID-19?

Из-за большого объема негативной информации человек, заразившийся коронавирусом, сталкивается не только с симптомами болезни, но и с тревогой, страхом, что не сможет получить помощь или что она будет неэффективна. Также у пациентов, переживших встречу с COVID-19, помимо повышенной утомляемости, слабости, часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Такое состояние создает благоприятную почву для формирования и закрепления в психике негативных мыслей и установок, меняется поведение человека, его реакции на ситуации.

Какие правила психогигиены вы бы посоветовали соблюдать тем, кто регулярно мониторит новости, читает про рост заболеваемости и впадает в панику?

Обезопасьте свое информационное поле. Состояние тревоги часто можно изобразить как замкнутый круг, человек получает какую-то негативную информацию, пугается. Когда он встревожен, пытается найти в интернете больше информации. Результат — усиление тревожности. И так по кругу, пока он не сможет разорвать его. Важно не перегружать себя новостями. Выберите всего один или два достоверных источника, откуда будете узнавать информацию, и уделяйте этому в день не более 1520 минут. Этого абсолютно достаточно, чтобы быть в курсе дела.

Как быть с теми, кто игнорирует опасность вируса и даже демонстративно выступает против ограничительных мер? Что подобная реакция может означать?

Несмотря на очевидную опасность заражения коронавирусом, люди повсеместно продолжают нарушать карантинные правила. Есть тревога неопределенности (это новая ситуация, новый вирус, новое заболевание), и поэтому часть ударилась в панику, а другая, чтобы психологически защититься от этого, использовала такие компенсаторные стратегии, как отрицание, вытеснение.

Сейчас чихающий, кашляющий и шмыгающий носом человек в общественных местах вызывает негатив и даже агрессию. Можно ли говорить, что появился новый тип дискриминации людей?

Люди боятся любых проявлений симптома от страха заразиться вирусом, а потому и на каждый чих в общественных местах и транспорте реагируют с опасением. Так, узнав о существовании ВИЧ-инфекции, многие старались обходить стороной заболевших, рвали отношения с давними знакомыми, боясь к ним прикоснуться и заразиться неизвестной болезнью. Потребовалось много времени и большая просветительская работа, чтобы люди начали менять свое отношение. Неоднократно сталкивалась с тем, что человек, заразившийся коронавирусом, начинал этого стесняться и скрывать от окружающих, чтобы те от него не отвернулись.

Но все же это не дискриминация скорее, мы говорим о настороженности, повышенном уровне тревоги в обществе и возможности более ответственно относиться к своему здоровью.

Как психологически можно объяснить игнорирование многими россиянами требования носить маски в транспорте и других общественных местах?

В нашей ментальности в принципе считается зазорным показать себя слабым, что ты боишься за себя и соблюдаешь какие-то меры безопасности. А также трудно придерживаться правил и законов. Использовать ремень безопасности в машине, соблюдать скоростной режим на дороге, закричать о помощи — это не всем дается легко. С этими причинами во многом связано сопротивление ношению масок. С другой стороны, некоторые видят в этом символическое значение — человеку в маске как будто заткнули рот, ограничили в свободе.

Как в принципе глобально изменится жизнь уже через пару лет и как это сейчас проявляется? Какие новые привычки появятся у людей из-за пандемии?

Пандемия событие глобального масштаба, объединившее весь мир в борьбе за выживание. Пройдет время, прежде чем людям вновь будет комфортно собираться вместе на концертах и массовых мероприятиях, но мы все равно вернемся к этому. Людям нравится находиться рядом с другими людьми.

Изменится уклад жизни, появится желание больше времени проводить с семьей, более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких, соблюдать гигиенические правила, получать навыки и возможность работать и учиться онлайн, осуществлять покупки онлайн, более взвешенно относиться к тратам.

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