«Люди стали больше ценить то, что у них есть». Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян

Пандемия коронавируса, охватившая мир в конце 2019 года и пришедшая в Россию в марте 2020-го, стала испытанием не только для экономики и здравоохранения страны, но и для психики простых людей. Психиатр-психотерапевт, врач высшей категории, заведующая отделением психосоматики «Клиники Глазуновой» Сусанна Брижак рассказала порталу Юга.ру, как пандемия повлияла на россиян, как преодолевать дискомфорт в стрессовой ситуации и с какими психологическими проблемами сталкиваются пациенты с COVID-19.

Сусанна Брижак Психиатр-пcихотерапевт, врач высшей категории, заведующая отделением психосоматики «Клиники Глазуновой»

Ограничения, которые вводят в городах в последнее время, вызывают у россиян стресс и негативную реакцию. Расскажите, как разные типы людей ведут себя в таких условиях? — Для интровертированного типа людей ограничения в общении, дистанционный тип работы, потеря возможности вести полноценный активный образ жизни будут не настолько стрессовыми, как для экстраверта. После карантинных весенних ограничений это можно было хорошо отследить у пациентов. Интроверты были рады обоснованной возможности никуда не ходить, не выполнять обязательные социальные ритуалы, тогда как экстравертам, более эмоциональным и мнительным личностям, очень тяжело было проживать вынужденную изоляцию и пребывание наедине с собой. Какие вы уже сейчас можете выделить последствия влияния пандемии на психику россиян? — Сейчас довольно сложный период. На фоне вспышки коронавируса кто-то погрузился в переживания о возможном заражении, кто-то столкнулся с потерей работы. Изменился уклад жизни, многие стараются ограничивать общение со своими пожилыми родственниками. Страх и тревога — это древние механизмы, которые помогают нам выжить. Например, человек боялся хищников, и этот страх толкал на то, чтобы соблюдать определенные меры безопасности. Но не всегда страх помогает, иногда он становится нерациональным и ввергает в состояние постоянной тревоги. Это как раз то состояние, которое мы наблюдаем в настоящее время на фоне пандемии. Также тревога часто сопровождается телесным дискомфортом: это тяжесть в грудной клетке, нехватка воздуха, ощущение жара в теле, учащение пульса и подъем артериального давления. Эти симптомы усиливают тревогу, возникает страх, что человек уже заразился коронавирусом и у него начались проявления болезни. К нам в клинику сейчас стали чаще обращаться с симптомами тревоги и депрессии, бессонницей. А также с обострениями — люди, ранее сталкивавшиеся с психическими проблемами.

Люди оказываются в изоляции, теряют финансовую стабильность, их ограничивают в проведении предстоящих праздничных мероприятий. Как конкретно эти ограничения могут ухудшить настроение и как долго вообще можно жить в таком состоянии стресса? — Наша психика проживает определенные стадии преодоления стресса. Отрицание. Касательно нашей ситуации, это будут мысли о том, что вируса нет, это все заговор политиков, в новостях обманывают. Гнев. У человека возникают раздражение и агрессия по отношению к нововведениям, к людям, которые паникуют на фоне сложившейся ситуации. Торг. Тут наша психика пытается договориться сама с собой о более приятной участи. Например, человек думает: «Болеют только немолодые, значит, мне нечего опасаться, у меня нет хронических заболеваний, зачем тогда мне этот карантин» — и тому подобное. Депрессия. Стадия так называется, потому что именно на ней возникает реальное осознание стрессовой ситуации. В данном случае — реальное осознание возможности заразиться и заразить близких, а также осознание перспектив сложившейся ситуации. Принятие. Это очень важная стадия: психика может реально оценить ситуацию, и, опираясь на опыт и знания, человек может спланировать дальнейшие действия, чтобы обезопасить себя и своих близких. Если человек смог пройти все стадии, принять ситуацию, приспособиться к новым условиям жизни, то он может длительно находиться в этом режиме ограничений без потерь для себя. Серьезная проблема — если человек застрял на стадии депрессии и не смог перейти в стадию принятия. Следовательно, он остался в своих негативных переживаниях и не нашел способа с ними справиться. Не нужно пренебрегать помощью специалистов, если вы видите, что не можете справиться со своим состоянием. Может ли пандемия оказать не только негативный эффект, но и позитивный? В чем это будет проявляться? — Да, несмотря на явные негативные последствия, пандемия позволила многим задуматься о том, что в жизни и правда важно, а что было лишней суетой, без которой можно жить. Люди стали больше ценить то, что у них есть, свое время, общение с близкими.

Какие можете дать общие рекомендации по преодолению психологического дискомфорта в ситуации стресса? — При любом тяжелом стрессе важно найти опору на положительные составляющие нашей жизни. К сожалению, мы не можем повлиять на вводимые ограничения и не можем в одну минуту взять и избавиться от вируса. Но есть вещи, которые зависят от нас. Это умение выстроить новые хорошие привычки, сохранять общение с близкими, даже если только дистанционно, планировать свой день так, чтобы максимально сфокусировать внимание на других делах, не связанных с актуальной стрессовой ситуацией. Используйте дистанционные способы досуга — просмотр хорошего фильма, обучение чему-то новому, домашние дела, соблюдайте режим дня, не забывайте про физическую активность. В довольно сложном положении находятся дети. В отличие от взрослых и подростков у них гораздо меньше свободы выбора в этой ситуации. Важно не забывать, что ребенок будет чувствовать себя максимально комфортно и благополучно, если рядом комфортно и благополучно чувствует себя взрослый, который о нем заботится. С какими психологическими проблемами сталкиваются или могут столкнуться пациенты с COVID-19? — Из-за большого объема негативной информации человек, заразившийся коронавирусом, сталкивается не только с симптомами болезни, но и с тревогой, страхом, что не сможет получить помощь или что она будет неэффективна. Также у пациентов, переживших встречу с COVID-19, помимо повышенной утомляемости, слабости, часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство. Такое состояние создает благоприятную почву для формирования и закрепления в психике негативных мыслей и установок, меняется поведение человека, его реакции на ситуации. Какие правила психогигиены вы бы посоветовали соблюдать тем, кто регулярно мониторит новости, читает про рост заболеваемости и впадает в панику? — Обезопасьте свое информационное поле. Состояние тревоги часто можно изобразить как замкнутый круг, человек получает какую-то негативную информацию, пугается. Когда он встревожен, пытается найти в интернете больше информации. Результат — усиление тревожности. И так по кругу, пока он не сможет разорвать его. Важно не перегружать себя новостями. Выберите всего один или два достоверных источника, откуда будете узнавать информацию, и уделяйте этому в день не более 15—20 минут. Этого абсолютно достаточно, чтобы быть в курсе дела.