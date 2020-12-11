На Кубани за сутки скончались 9 человек с подтвержденным коронавирусом

На Кубани к 11 декабря от коронавируса умерли 684 человека

Напомним, за последние сутки на Кубани зафиксирировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом — диагноз подтвердился у 187 жителей региона. В «красных зонах» скончались еще 9 пациентов.

В Краснодаре умерли два человека. В клиническом госпитале для ветеранов войн скончалась 85-летняя женщина с коронавирусом и двусторонней пневмонией тяжелой формы. В краевой клинической больнице № 1 умер 59-летний мужчина. У него были COVID-19, пневмония и сосудистое поражение головного мозга.

В городской больнице № 5 в Сочи медикам не удалось спасти 79-летнего жителя курорта. Причиной смерти пациента стали ковид и двусторонняя пневмония. У мужчины имелись тяжелые заболевания сердца.

В Темрюкской ЦРБ умерла 65-летняя пациентка с пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Она страдала сахарным диабетом.

В Армавирской инфекционной больнице № 4 умерла 74-летняя местная жительница с коронавирусом и двусторонней пневмонией.

Еще один летальных случай зарегистировали в Новороссийской инфекционной больнице № 3. Там скончалась 53-летняя жительница города. Диагноз пациентки — ковидная двусторонняя пневмония. Болезнь осложнялась гипертонией и сахарным диабетом.

Еще одна женщина, 70-летняя жительница Новопокровского района скончалась Тихорецкой ЦРБ. У нее были ковид, двустороняя пневмония и гипертония. Врачи подключили пациентку к ИВЛ, однако спасти ее не удалось.

В Крымской ЦРБ в возрасте 41 года умер житель Анапы. У него также были двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирус. Кроме того, мужчина страдал хроническим гепатитом.