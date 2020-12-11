В Сочи из-за наплыва туристов откроют новый ковид-госпиталь, еще одна больница в Туапсе вошла в резерв

В декабре в Сочи увеличат коечный фонд для лечения зараженных коронавирусом из-за начала зимнего курортного сезона

В Сочи в новогодние праздники ожидается наплыв туристов. Администрация региона заявила о 350 тыс. туристов, в мэрии Сочи уточнили прогноз. По предварительным оценкам, во время новогодних каникул на курорте отдохнут 260 тыс. гостей, в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов.

В условиях угрозы распространения короновируса такое число туристов связано с определенным риском, сообщили в пресс-службе администрации города. Поэтому на курорте в декабре откроют дополнительный ковидный госпиталь. Его развернут на базе кожно-венерологического диспансера №2.

Следует отметить, что в Сочи также лечат больных коронавирусом из Туапсе. Их отправляют в госпиталь соседнего города, так как в Туапсе негде лечить зараженных ковидом.

По информации пресс-службы местной администрации, минздрав края рассматривает вопрос об оснащении Туапсинской районной больницы № 3 под ковидный госпиталь. Сейчас ТРБ включена в список резервных медучреждений. Главврач учреждения Александр Ефимов отметил, что в случае, если в больнице начнут лечить инфицированных, там установят дополнительное оборудование и оснастят зоны для больных и «чистые» зоны. Стационар рассчитан на 133 койки.

Как писали Юга.ру, в марте в сети появился фейк о строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Сочи.