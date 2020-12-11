На Кубани выявили еще 187 больных коронавирусом

Федеральный оперштаб 11 декабря сообщил о том, что в России выявили еще 28 тыс. 585 больных коронавирусом , из которых 83,9% имели симптомы заболевания. Также по всей стране за сутки умерли 613 пациентов ковид-госпиталей , а 26 тыс. 171 человек были выписаны с выздоровлением, написал RT.

Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 подтвердился у 2 млн 597 тыс. 711 человек . Из них 2 млн 59 тыс. 840 выздоровели, а 45 тыс. 893 заболевших скончались .