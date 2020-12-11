На Кубани выявили еще 187 больных коронавирусом
В Краснодарском крае к 11 декабря общее число заболевших коронавирусом превысило 24 тыс. человек
Федеральный оперштаб 11 декабря сообщил о том, что в России выявили еще 28 тыс. 585 больных коронавирусом, из которых 83,9% имели симптомы заболевания. Также по всей стране за сутки умерли 613 пациентов ковид-госпиталей, а 26 тыс. 171 человек были выписаны с выздоровлением, написал RT.
Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 подтвердился у 2 млн 597 тыс. 711 человек. Из них 2 млн 59 тыс. 840 выздоровели, а 45 тыс. 893 заболевших скончались.
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Самый большой прирост заболевших наблюдается в Москве — 7 тыс. 215, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 779 и Московской области — 1 тыс. 370.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 386, Крым — 306, Ставропольский край — 235, Краснодарский край — 187, Дагестан — 152, Чечня — 143, Кабардино-Балкария — 102, Адыгея — 101, Карачаево-Черкесия — 98, Ингушетия — 88, Северная Осетия — 85, Севастополь — 73.
Как уточнили в оперштабе Кубани, 187 заболевших выявили в 27 муниципалитетах края. Возраст пациентов от 4 до 86 лет. Среди них 64 мужчины и 123 женщины.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 59;
- в Горячем Ключе — 12;
- в Староминском районе — 11;
- в Кавказском районе — 9;
- в Абинском, Курганинском, Выселковском и Темрюкском районах — по 8;
- в Сочи — 7;
- в Гулькевичском, Крымском, Апшеронском, Калининском и Ейском районах — по 6;
- в Туапсинском районе — 5;
- в Славянском и Тбилисском муниципалитетах, в Геленджике и Анапе — по 3;
- в Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 2;
- в Каневском, Красноармейском, Крыловском, Ленинградском, Северском и Мостовском районах — по 1.
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За все время в лабораториях края провели 1 млн 837 тыс. 431 исследование на COVID-19. Диагноз подтвердился у 24 тыс. 3 кубанцев. Показатель заболеваемости увеличился до 422,9 случаев на 100 тыс. населения.
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По данным минздрава, выздоровели 16 тыс. 237 жителей региона (+129 за сутки). В «красных зонах» умерли 684 человека (+9 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 112 пациентов, еще 5 — на ЭКМО.
За весь период к кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 111 тыс. 920 жителей края. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 9 тыс. 564 человека.
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