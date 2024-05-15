В Краснодаре пройдет фестиваль клубники. Гостям в бело-красном обещают призы
В Краснодаре на территории торгового квартала «Центр города» 25 мая состоится фестиваль клубники (6+)
На площадке поставят ряды с ягодой от фермеров Краснодарского края и Адыгеи. Будут работать зона фудкорта и ярмарка ремесленных товаров, букшеринг. Для гостей приготовят гигантский клубничный пирог. Также в программе спортинвые состязания и выставка-продажа картин-натюрмортов на клубничную тему.
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Кроме того, на фестивале выступят артисты и детские аниматоры. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по танцам и изготовлению свечей и украшений, посмотреть модный показ от местных дизайнеров.
На мероприятии будет действовать дресс-код — белый верх, красный низ. Тех, кто придёт в соответствующем наряде, ждут призы. Регистрация участников, одетых по дресс-коду фестиваля, обязательна.
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