В Краснодаре пройдет фестиваль клубники. Гостям в бело-красном обещают призы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре на территории торгового квартала «Центр города» 25 мая состоится фестиваль клубники (6+)

На площадке поставят ряды с ягодой от фермеров Краснодарского края и Адыгеи. Будут работать зона фудкорта и ярмарка ремесленных товаров, букшеринг. Для гостей приготовят гигантский клубничный пирог. Также в программе спортинвые состязания и выставка-продажа картин-натюрмортов на клубничную тему.

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Кроме того, на фестивале выступят артисты и детские аниматоры. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по танцам и изготовлению свечей и украшений, посмотреть модный показ от местных дизайнеров.

На мероприятии будет действовать дресс-код — белый верх, красный низ. Тех, кто придёт в соответствующем наряде, ждут призы. Регистрация участников, одетых по дресс-коду фестиваля, обязательна.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи с помощью воды, в которой раньше жили рыбы, будут выращивать салатную зелень.

Афиша Еда Краснодар Фестивали

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