В Майкопе не будет массовых мероприятий на Новый год, но откроются аттракционы и ярмарка

В связи с пандемией коронавируса власти Адыгеи отменили массовые новогодние мероприятия, но рекомендовали муниципалитетам создать праздничную атмосферу

Напомним, еще в октябре в республике отменили корпоративы в заведениях. Эта норма действует до стабилизации ситуации, в том числе она распространяется на новогодние праздники. Также Роспотребнадзор региона призывал жителей остаться дома в новогоднюю ночь из-за роста числа зараженных коронавирусом.

10 декабря в пресс-службе Майкопа уточнили, что 2021 год жители встретят без традиционных праздничных мероприятий. Однако на главной площади республиканской столицы установят фотозоны, заработают аттракционы и праздничные торговые ряды. Ярмарочный городок будет работать с 19 декабря до окончания новогодних и рождественских каникул.

Также в ближайшие дни в центре Майкопа начнут установку 25-метровой искусственной елки. Всего в городе установят шесть елок.

«Собственникам аттракционов и предпринимателям, участвующим в ярмарочной торговле, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой поручено организовать безопасный режим работы с использованием средств индивидуальной защиты и применением дезинфицирующих средств», — отметили в мэрии города.