На одном из автобусных маршрутов Краснодара подняли цены на проезд
В Краснодаре с 10 декабря подорожал проезд на автобусном маршруте № 29
Напомним, в конце октября портал Юга.ру узнал, что в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд в общественном транспорте. Позже билет действительно подорожал на 3 рубля.
Редакция дважды обращалась в мэрию Краснодара, чтобы узнать, не планируется ли изменение тарифов в краевой столице. Там уверили, что ни в декабре, ни в начале 2021 года не планируют повышать цены.
Однако 10 декабря в паблике «Типичный Краснодар» сообщили о внезапном подорожании проезда на маршрут № 29. Подписчица рассказала, что задала вопрос водителю маршрутки, на каком основании повысили цены, однако ответа не получила.
Позже в официальном телеграм-канале мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что проезд на автобусном маршруте «Центральный колхозный рынок — поселок Колосистый» действительно подорожал на 2 рубля с 10 декабря.
«Повышение стоимости проезда произошло в соответствии с приказом коммерческого перевозчика — компании "Югополис — Экспресс", поскольку это — полномочия перевозчика», — заявили в администрации.
В мэрии также объяснили, что на маршруте по будням работают 17 автобусов, которые ездят по районам с низким неустойчивым пассажиропотоком. В связи с пандемией и карантином число пассажиров сократилось и снизилась выручка, однако возросли расходы на ГСМ и запчасти.
Как добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, в МУП «КТТУ» в ближайшее время не планируют поднимать цены на проезд, также до конца года другие частные перевозчики не будут менять тарифы.
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