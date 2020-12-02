В Новороссийске подорожал проезд в троллейбусах. Власти Краснодара пообещали, что пока не будут так делать

В Новороссийске билет на проезд в троллейбусах со 2 декабря подорожал на 3 рубля. Портал Юга.ру узнал, ждать ли роста тарифов краснодарцам

Напомним, 22 октября портал Юга.ру узнал, что в ноябре в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд в общественном транспорте.

Также была информация, что с 1 декабря стоимость билета в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара возрастет до 30 рублей. Однако в пресс-службе мэрии города и МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» (КТТУ) тогда сообщили порталу Юга.ру, что повышение не планируется.