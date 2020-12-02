В Новороссийске подорожал проезд в троллейбусах. Власти Краснодара пообещали, что пока не будут так делать
В Новороссийске билет на проезд в троллейбусах со 2 декабря подорожал на 3 рубля. Портал Юга.ру узнал, ждать ли роста тарифов краснодарцам
Напомним, 22 октября портал Юга.ру узнал, что в ноябре в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд в общественном транспорте.
Также была информация, что с 1 декабря стоимость билета в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара возрастет до 30 рублей. Однако в пресс-службе мэрии города и МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» (КТТУ) тогда сообщили порталу Юга.ру, что повышение не планируется.
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Так, в Сочи проезд подорожал в ноябре, а в Новороссийске цены на билет в троллейбусах выросли 2 декабря. Теперь в городе-герое поездка в маршрутках и электртранспорте стоит одинаково — 28 рублей, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Редакция решила уточнить, не поднимутся ли с 2021 года тарифы в муниципальном транспорте Краснодара. В пресс-службе администрации краевого центра рассказали, что поднимать цены с 1 января не собираются. Поездка на всех видах общественного транспорта в городе по-прежнему будет стоить 28 рублей.
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