В Новороссийске подорожал проезд в троллейбусах. Власти Краснодара пообещали, что пока не будут так делать

Краснодарский край

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В Новороссийске билет на проезд в троллейбусах со 2 декабря подорожал на 3 рубля. Портал Юга.ру узнал, ждать ли роста тарифов краснодарцам

Напомним, 22 октября портал Юга.ру узнал, что в ноябре в Сочи и Новороссийске изменятся цены на проезд в общественном транспорте.

Также была информация, что с 1 декабря стоимость билета в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодара возрастет до 30 рублей. Однако в пресс-службе мэрии города и МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» (КТТУ) тогда сообщили порталу Юга.ру, что повышение не планируется.

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Так, в Сочи проезд подорожал в ноябре, а в Новороссийске цены на билет в троллейбусах выросли 2 декабря. Теперь в городе-герое поездка в маршрутках и электртранспорте стоит одинаково — 28 рублей, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Редакция решила уточнить, не поднимутся ли с 2021 года тарифы в муниципальном транспорте Краснодара. В пресс-службе администрации краевого центра рассказали, что поднимать цены с 1 января не собираются. Поездка на всех видах общественного транспорта в городе по-прежнему будет стоить 28 рублей.

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