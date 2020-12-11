В Сочи собираются отреставрировать насосную станцию, чтобы сделать в ней торговый комплекс
10 декабря стало известно, что в Сочи собираются отреставрировать памятник архитектуры федерального значения
В музее истории города рассказали порталу Юга.ру 10 декабря, что архитектурный памятник отражает стиль и эпоху раннего советского градостроительства. В 1934 году станцию спроектировал и построил на берегу реки Мацеста архитектор Иван Жолтовский. Несколько лет назад ее передали МУП Сочи «Водосток», сейчас здание не эксплуатируется. На предприятии отметили, что не имели возможности отреставрировать его:
«К сожалению, на момент передачи в ведение нашему предприятию объект уже находился в неудовлетворительном техническом состоянии, требующем проведения ремонтно-реставрационных работ и существенных капиталовложений. По объективным причинам не могли реализовать проведение работ», — сообщили в пресс-службе предприятия.
⠀
В Сочи провели аукцион, в результате которого для объекта нашелся арендатор. В пресс-службе краевой администрации отметили, что исторические здания в неудовлетворительном состоянии, которые находятся в собственности региона, предлагают в аренду на льготных условиях — за рубль в год. При этом реставратор должен успеть провести ремонт за семь лет. После него в насосной станции планируется разместить торгово-досуговый комплекс.
Сейчас завершается оформление технических условий на подключение объекта к электросетям, водоснабжению и канализации. Намечено, что весной 2021 года все работы будут завершены.
Как писали Юга.ру, в Сочи отреставрировали башню на горе Ахун, которая получила повреждения после того, как в нее попала молния. Ее возвели на курорте в 1936 году.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Галицкий теперь не только тратит
Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»