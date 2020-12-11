В Сочи собираются отреставрировать насосную станцию, чтобы сделать в ней торговый комплекс

В музее истории города рассказали порталу Юга.ру 10 декабря, что архитектурный памятник отражает стиль и эпоху раннего советского градостроительства. В 1934 году станцию спроектировал и построил на берегу реки Мацеста архитектор Иван Жолтовский. Несколько лет назад ее передали МУП Сочи «Водосток», сейчас здание не эксплуатируется. На предприятии отметили, что не имели возможности отреставрировать его:

«К сожалению, на момент передачи в ведение нашему предприятию объект уже находился в неудовлетворительном техническом состоянии, требующем проведения ремонтно-реставрационных работ и существенных капиталовложений. По объективным причинам не могли реализовать проведение работ», — сообщили в пресс-службе предприятия.

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В Сочи провели аукцион, в результате которого для объекта нашелся арендатор. В пресс-службе краевой администрации отметили, что исторические здания в неудовлетворительном состоянии, которые находятся в собственности региона, предлагают в аренду на льготных условиях — за рубль в год. При этом реставратор должен успеть провести ремонт за семь лет. После него в насосной станции планируется разместить торгово-досуговый комплекс.