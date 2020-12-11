В Сочи собираются отреставрировать насосную станцию, чтобы сделать в ней торговый комплекс

Краснодарский край

Распечатать

10 декабря стало известно, что в Сочи собираются отреставрировать памятник архитектуры федерального значения

В музее истории города рассказали порталу Юга.ру 10 декабря, что архитектурный памятник отражает стиль и эпоху раннего советского градостроительства. В 1934 году станцию спроектировал и построил на берегу реки Мацеста архитектор Иван Жолтовский. Несколько лет назад ее передали МУП Сочи «Водосток», сейчас здание не эксплуатируется. На предприятии отметили, что не имели возможности отреставрировать его:

«К сожалению, на момент передачи в ведение нашему предприятию объект уже находился в неудовлетворительном техническом состоянии, требующем проведения ремонтно-реставрационных работ и существенных капиталовложений. По объективным причинам не могли реализовать проведение работ», — сообщили в пресс-службе предприятия.

В Сочи провели аукцион, в результате которого для объекта нашелся арендатор. В пресс-службе краевой администрации отметили, что исторические здания в неудовлетворительном состоянии, которые находятся в собственности региона, предлагают в аренду на льготных условиях — за рубль в год. При этом реставратор должен успеть провести ремонт за семь лет. После него в насосной станции планируется разместить торгово-досуговый комплекс.

Читайте также:

Сейчас завершается оформление технических условий на подключение объекта к электросетям, водоснабжению и канализации. Намечено, что весной 2021 года все работы будут завершены.

Как писали Юга.ру, в Сочи отреставрировали башню на горе Ахун, которая получила повреждения после того, как в нее попала молния. Ее возвели на курорте в 1936 году.

Историческая среда Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за наплыва туристов откроют новый ковид-госпиталь, еще одна больница в Туапсе вошла в резерв
В Краснодаре загорелся ангар с сеном на площади 450 кв. метров
В Сочи собираются отреставрировать насосную станцию, чтобы сделать в ней торговый комплекс
В Сочи хотят реанимировать проект насыпного «Острова Федерации»
В Краснодаре спустя три года похоронили женщину, за убийство которой осудили «каннибала» Бакшеева
Власти Кубани ежегодно собираются решить вопрос с обманутыми дольщиками раз и навсегда. Юга.ру собрали все обещания за 12 лет

Лента новостей

На острие атаки

Интервью Евгения Руденко с владельцем «Клерк.ру» Борисом Мальцевым

Галицкий теперь не только тратит

Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Партнерский

Железный характер

Как металлурги из Абинска в футбол играют

Реклама на портале