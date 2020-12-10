В Сочи хотят реанимировать проект насыпного «Острова Федерации»

Краснодарский край

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В Сочи могут реанимировать проект насыпного «Острова Федерации», который собирались построить к Зимним олимпийским играм 2014 года

Источник во властных структурах сообщил порталу Юга.ру, что в сентябре вопрос реализации инвестпроекта сочинского острова поднимался на встрече с руководителем одной из федеральных туристических организаций.

Представитель Сочинской организации «Союз архитекторов России» напомнил корреспонденту Юга.ру из Сочи, что по проекту 13-этажный гостиничный комплекс должен быть возведен на искусственном острове площадью 8 тыс. кв. метров. Остров первоначально планировали создать в Черном море на траверзе пляжа «Солнечный». Проект выполнили в 2009 году.

«Золотая земля у моря на исходе, а новые отели нужны. Думаю, проекты с островами начнут обретать реальные черты в ближайшее время. Хочется верить, что подобная стройка не окажется губительной для экологии», — обратил внимание представитель Сочинской организация «Союз архитекторов России».

Намерение подтверждает постановление Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 2020 года. В документе говорится о создании профильной комиссии, которая будет изучать данный проект, сообщил «ФедералПресс».

Как сообщали Юга.ру, в 2008 году в Сочи собирались открыть информационный центр по вопросам реализации проекта «Остров Федерации». На курорте даже проходили общественные слушания по проекту.

Сочи

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