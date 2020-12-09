Кубань получила 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Первые крупные партии вакцины от COVID-19 в декабре поступили в Краснодарский край

Первые партии вакцины начали поступать в Краснодарский край 9 декабря, на первом этапе их 1,2 тыс. штук. При этом регион уже получил 200 доз вакцины, а еще 1 тыс. ожидают в ближайшее время. Прививки сначала будут делать врачам из ковидных госпиталей, рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее президент России Владимир Путин решил, что врачи и учителя пройдут вакцинацию в первой волне уже на этой неделе. Портал Юга.ру узнавал, что медики и педагоги сами об этом думают.

Читайте также:

Глава региона добавил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. Всего до конца года Кубань должна получить 5 тыс. доз, которые по желанию будут делать также педагогам и соцработникам. Массовая вакцинация всех желающих пройдет уже в прививочных кабинетах в поликлиниках — после того как вакцина поступит в край в большом количестве.

Прививки будут делать препаратом «Спутник V» — это первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, которая разработана НИЦ имени Гамалеи, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По словам Путина, одной из первых прививку себе сделала его дочь.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Власти Геленджика заявили, что Кондратьев решил вернуть обсерваторы на курортах, но затем удалили новость
Кубань получила 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса
На Кубани 20 человек получили срок до 10 суток за нарушение антиковидных правил
В Туапсинском районе незаконно вырубили 240 дубов на 40 млн рублей
Полицейские, которые организовали преступное сообщество на Кубани, собрали на посту взятки на 54 млн рублей
В Адыгее открылся кризисный центр помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием

Лента новостей

Галицкий теперь не только тратит

Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Реклама на портале