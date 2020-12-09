Кубань получила 1,2 тыс. доз вакцины от коронавируса

Первые партии вакцины начали поступать в Краснодарский край 9 декабря, на первом этапе их 1,2 тыс. штук. При этом регион уже получил 200 доз вакцины, а еще 1 тыс. ожидают в ближайшее время. Прививки сначала будут делать врачам из ковидных госпиталей, рассказал журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее президент России Владимир Путин решил , что врачи и учителя пройдут вакцинацию в первой волне уже на этой неделе. Портал Юга.ру узнавал, что медики и педагоги сами об этом думают .

Глава региона добавил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной. Всего до конца года Кубань должна получить 5 тыс. доз, которые по желанию будут делать также педагогам и соцработникам. Массовая вакцинация всех желающих пройдет уже в прививочных кабинетах в поликлиниках — после того как вакцина поступит в край в большом количестве.

Прививки будут делать препаратом «Спутник V» — это первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, которая разработана НИЦ имени Гамалеи, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По словам Путина, одной из первых прививку себе сделала его дочь.