«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в своем последнем матче Лиги чемпионов в этом сезоне

Краснодарский край

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«Краснодар» 8 декабря встретился в гостях с «Челси» в своем последнем матче этого сезона Лиги чемпионов

Напомним, 2 декабря «Краснодар» на своем поле обыграл французский «Ренн», чем обеспечил себе третье место в группе Е Лиги чемпионов и, соответственно, выход в 1/16 Лиги Европы. 

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла в Лондоне на стадионе «Стамфорд Бридж» и закончилась со счетом 1:1. Первый мяч встречи на 24-й минуте забил полузащитник «быков» Реми Кабелла. Через четыре минуты полузащитник англичан Жоржиньо реализовал пенальти в ворота «Краснодара» и сравнял счет.

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В матче снова не участвовал голкипер Матвей Сафонов, который ранее некоторое время отутствовал из-за сомнительного теста на коронавирус. На пресс-конференции перед игрой главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев говорил, что выставит с «Челси» самый боевой состав, потому что до следующей встречи с «Локомотивом» будет целых пять дней — спортсменам этого достаточно, чтобы восстановиться.

Следующий матч «Краснодар» проведет дома 13 декабря против «Локомотива», а 17 декабря «быки» на своем поле примут «Уфу».

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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