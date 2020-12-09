«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в своем последнем матче Лиги чемпионов в этом сезоне

«Краснодар» 8 декабря встретился в гостях с «Челси» в своем последнем матче этого сезона Лиги чемпионов

Напомним, 2 декабря «Краснодар» на своем поле обыграл французский «Ренн», чем обеспечил себе третье место в группе Е Лиги чемпионов и, соответственно, выход в 1/16 Лиги Европы.

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла в Лондоне на стадионе «Стамфорд Бридж» и закончилась со счетом 1:1. Первый мяч встречи на 24-й минуте забил полузащитник «быков» Реми Кабелла. Через четыре минуты полузащитник англичан Жоржиньо реализовал пенальти в ворота «Краснодара» и сравнял счет.