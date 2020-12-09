«АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов

При повреждении дисплея клиенту не понадобится искать ремонт самостоятельно. В рамках сервиса «от двери к двери», который входит в страховую программу, курьер заберет устройство и вернет отремонтированный смартфон в удобное время. Программа доступна в двух вариантах. Первый покрывает риски повреждения дисплея устройства от попадания воды или в результате внезапного прекращения работоспособности, в том числе — из-за короткого замыкания. Второй вариант дополнительно защищает от механических повреждений при падении с высоты, случайном ударе тяжелыми предметами и поломке при ДТП.

Страховку можно оплатить на год или оформить подписку с ежемесячной оплатой. Страховая сумма, на которую можно осуществить замену дисплея, составляет до 30 тыс. рублей.

«В современном мире сложно найти человека, который не пользовался бы смартфоном. Гаджеты делают нашу жизнь комфортной и удобной. Но их повреждение или поломка может привести к серьезным расходам. Страховой полис позволит защитить бюджет от незапланированных трат», — отметила директор проектов офиса перспективных цифровых продуктов массового сегмента «Ростелекома» Ирина Козловская.