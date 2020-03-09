Японские ученые утверждают, что «смартфонозависимость» вызывает маразм
Люди в возрасте от 30 до 60 лет находятся в зоне риска зависимости от смартфонов
Японские ученые утверждают, что частое использование смартфонов являются причиной серьезных заболеваний.
Руководитель японской клиники памяти Аюми Окумура рассказал о том, что люди в возрасте от 30 до 60 лет, часто использующие смартфон, подвержены заболеваниям, связанными с активностью головного мозга. Окумура рассказал, что мозг современного человека из-за обилия информации поглощаемой попросту не справляется с ее обработкой. Причем, эксперт в области исследований мозга объяснил, что огромное количество потребляемой информации для среднестатистического человека не является необходимой и нужной для развития. Это превращает мозг в «свалку».
Коллега Окумуры, нейрохирург Есикуни Эдагава добавил, что из-за большого количества информации происходят нарушения в префронтальной коре в лобной доле, которые ведут к расстройству контроля памяти и эмоций, сообщает издание Nikkei Style. Развивается рассеянность внимания, нарушение функций обучаемости и даже атрофия коры головного мозга. То есть — маразм. Ученые советуют не использовать смартфон параллельно с другими источниками получения информации: например, с телевизором или компьютером. Также людям, которые очень часто используют смартфон, следует больше спать, чтобы мозг успевал полностью отдыхать от обработки новой информации.