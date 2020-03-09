Японские ученые утверждают, что «смартфонозависимость» вызывает маразм

Люди в возрасте от 30 до 60 лет находятся в зоне риска зависимости от смартфонов

Японские ученые утверждают, что частое использование смартфонов являются причиной серьезных заболеваний. Руководитель японской клиники памяти Аюми Окумура рассказал о том, что люди в возрасте от 30 до 60 лет, часто использующие смартфон, подвержены заболеваниям, связанными с активностью головного мозга. Окумура рассказал, что мозг современного человека из-за обилия информации поглощаемой попросту не справляется с ее обработкой. Причем, эксперт в области исследований мозга объяснил, что огромное количество потребляемой информации для среднестатистического человека не является необходимой и нужной для развития. Это превращает мозг в «свалку».