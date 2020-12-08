OZ МОЛЛ дарит смартфоны, планшеты, часы, квадрокоптеры и приставки
Акция «Шопингуешь? Получай подарки!» продлится в торговом центре до 27 декабря
С 1 ноября по 27 декабря OZ МОЛЛ проводит акцию «Шопингуешь? Получай подарки!». Ее участники могут выиграть игровые приставки, смартфоны, планшеты, часы, роботы-пылесосы, квадрокоптеры, подарочные сертификаты на шопинг в популярные магазины. В этом году по известным причинам весь размах и веселье оффлайн-розыгрышей OZ МОЛЛ переместились в камерный формат телестудии. Первую онлайн-трансляцию в инстаграме и на ютюб-канале посмотрели более 7,5 тыс. человек.
Чтобы участвовать в акции, необходимо совершать покупки в магазинах OZ МОЛЛ на любую сумму, регистрировать чеки на сайте ozmall.ru и смотреть онлайн-трансляции розыгрышей — они состоятся 13, 20 и 27 декабря в 20:00.
Победители первого розыгрыша акции определились уже 6 декабря: 12 счастливчиков выиграли смартфон Apple iPhone 12, планшет Apple iPad, смарт-часы Huawei Watch Fit, подарочную карту OZ МОЛЛ и много других крутых подарков от торгового центра.
Как устроен OZ МОЛЛ:
Партнеры акции: магазин мужской одежды Kanzler, салоны элитной женской одежды Marc Cain и Gerry Weber, универмаг «СТОКМАНН», магазины обуви и аксессуаров ECCO и Thomas Munz, магазин детской одежды «Маленькая леди», гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff, магазины часов Casio и «Мегачас», магазины ювелирных украшений Gold&Silver и «РОСТЗОЛОТО», магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль», батутный центр ZKidZ Club, магазин ремней и аксессуаров из кожи Rubel, кондитерский магазин «Тортомастер» и сеть гипермаркетов «О’кей».
Акция «Шопингуешь? Получай подарки!» проходит с 1 ноября по 27 декабря 2020 года. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте ozmall.ru.
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