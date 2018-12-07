Полицейские предложили создать в Адыгее кризисный центр помощи женщинам

Представители МВД по Адыгее заявили о необходимости создания в республике реабилитационного центра соцобслуживания семьи и детей или кризисного центра помощи женщинам

Об этом 6 декабря сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Сергей Бакланов на заседании Общественного совета республики.

«Большая часть преступлений, связанных с насилием в семье, совершается в неблагополучных и неполных семьях. В результате профилактических мероприятий в 2018 году на 28,3% снижено количество совершенных на бытовой почве преступлений. Однако создание кризисных центров необходимо», — подчеркнул Бакланов.

Председатель Союза женщин республики Адыгея Светлана Дорошенко поддержала инициативу создания такого учреждения. Она отметила, что во многих случаях жертвы подобных преступлений вообще не обращаются в правоохранительные органы, боясь осуждения общества. Поэтому создание кризисного центра с возможностью получения профессиональной психологической и юридической помощи является необходимой мерой в сложившейся ситуации.

На Общественном совете Адыгеи отметили, что в решении проблемы может помочь организация бесед психологов с учениками в школах, так как выявление проблемы на ранней стадии позволит избежать серьезных последствий.