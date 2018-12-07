Полицейские предложили создать в Адыгее кризисный центр помощи женщинам

Адыгея

Распечатать

Представители МВД по Адыгее заявили о необходимости создания в республике реабилитационного центра соцобслуживания семьи и детей или кризисного центра помощи женщинам

Об этом 6 декабря сообщил начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Сергей Бакланов на заседании Общественного совета республики.

«Большая часть преступлений, связанных с насилием в семье, совершается в неблагополучных и неполных семьях. В результате профилактических мероприятий в 2018 году на 28,3% снижено количество совершенных на бытовой почве преступлений. Однако создание кризисных центров необходимо», — подчеркнул Бакланов.

Председатель Союза женщин республики Адыгея Светлана Дорошенко поддержала инициативу создания такого учреждения. Она отметила, что во многих случаях жертвы подобных преступлений вообще не обращаются в правоохранительные органы, боясь осуждения общества. Поэтому создание кризисного центра с возможностью получения профессиональной психологической и юридической помощи является необходимой мерой в сложившейся ситуации.

На Общественном совете Адыгеи отметили, что в решении проблемы может помочь организация бесед психологов с учениками в школах, так как выявление проблемы на ранней стадии позволит избежать серьезных последствий.

Безопасность Полиция Социальные программы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мужчина пострадал при взрыве газа в квартире
Крымского адвоката Курбединова арестовали на пять суток за видео 2013 года
Правозащитники выпустили доклад об убийствах женщин на Северном Кавказе. Как на это отреагировали в республиках
Активиста партии «Другая Россия» Аверина осудили за контрабанду оружия из ДНР в Ростовскую область
Предполагаемая дочь Путина выступила на «России-1» в поддержку нейротехнологий
Отец Хабиба рассказал, где и когда может пройти бой его сына с Мейвезером

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале