В Чечне открыли кризисный центр для женщин

В Грозном открыли кризисный центр «Надежда» для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию

Открытие состоялось 25 декабря и было приурочено к последнему дню международ­ной акции «16 дней против насилия в отношении женщин».

По словам организаторов, цель проекта — снизить уровень женских страданий, укрепить женщин психологически, создать для них условия социальной реабилитации и возвращения в нормальную жизнь. «Успех проекта зависит от качес­твенного взаимодейст­вия команды проекта с ключевыми фигурами государственной власти и с другими общественными организ­ациями, используя накопленный опыт в сфере гармонизац­ии семейных отношений и медиационных методов разрешения социальных и семейных конфликтов», — отметили организаторы.

В течение года «Надежда» сможет принимать до 80 женщин — как жительниц Чечни, так и других регионов. Нуждающимся в помощи окажут срочную психологическую помощь и предложат долгосрочные программы психологической реабилитации и выхода из кризиса. Отдельное направление проекта посвятят защите интересов детей в случае насильственного разлучения с матерями после развода, пишет издание «Такие дела».

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На базе центра женщины смогут присматривать за детьми, готовить на кухне, проходить общую реабилитацию у психолога. Им окажут помощь в поиске работы, чтобы выйти из кризисной ситуации, в которой они оказались. Центр оборудован тремя комнатами с душем, прачечной и кухней. В первые 24 часа пребывания женщинам предоставят бесплатное питание и помощь с документами.