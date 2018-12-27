В Чечне открыли кризисный центр для женщин
В Грозном открыли кризисный центр «Надежда» для женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию
Открытие состоялось 25 декабря и было приурочено к последнему дню международной акции «16 дней против насилия в отношении женщин».
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По словам организаторов, цель проекта — снизить уровень женских страданий, укрепить женщин психологически, создать для них условия социальной реабилитации и возвращения в нормальную жизнь.
«Успех проекта зависит от качественного взаимодействия команды проекта с ключевыми фигурами государственной власти и с другими общественными организациями, используя накопленный опыт в сфере гармонизации семейных отношений и медиационных методов разрешения социальных и семейных конфликтов», — отметили организаторы.
В течение года «Надежда» сможет принимать до 80 женщин — как жительниц Чечни, так и других регионов. Нуждающимся в помощи окажут срочную психологическую помощь и предложат долгосрочные программы психологической реабилитации и выхода из кризиса.
Отдельное направление проекта посвятят защите интересов детей в случае насильственного разлучения с матерями после развода, пишет издание «Такие дела».
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На базе центра женщины смогут присматривать за детьми, готовить на кухне, проходить общую реабилитацию у психолога. Им окажут помощь в поиске работы, чтобы выйти из кризисной ситуации, в которой они оказались.
Центр оборудован тремя комнатами с душем, прачечной и кухней. В первые 24 часа пребывания женщинам предоставят бесплатное питание и помощь с документами.
Как сообщали Юга.ру, в начале декабря полицейские в Адыгее предложили создать на территории республики реабилитационный центр соцобслуживания семьи и детей или кризисный центр помощи женщинам.
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