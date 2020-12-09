На Кубани в ДТП попал вахтовый автобус с 12 рабочими
В Темрюкском районе утром 9 декабря перевернулся вахтовый автобус, где было 12 человек
ДТП произошло около 7:40 утра на трассе поселок Стрелка — Старотитаровская — Прогресс. 53-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, автобус съехал с дороги и перевернулся.
В момент аварии в машине находились 12 человек. В ДТП пострадал один рабочий, его госпитализировали в центральную районную больницу Темрюка.
Вахтовый автобус принадлежит фирме «Таманьнефтьгаз». Он вез рабочих из Анапы в головной офис компании, уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Похожее ДТП случилось на Кубани утром 27 ноября. На дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибли шесть человек и восемь пострадали. На организатора перевозок и 19-летнего водителя «Газели» завели уголовное дело, а позже отправили в СИЗО.
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