На Кубани в ДТП попал вахтовый автобус с 12 рабочими

В Темрюкском районе утром 9 декабря перевернулся вахтовый автобус, где было 12 человек

ДТП произошло около 7:40 утра на трассе поселок Стрелка — Старотитаровская — Прогресс. 53-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, автобус съехал с дороги и перевернулся.

В момент аварии в машине находились 12 человек. В ДТП пострадал один рабочий, его госпитализировали в центральную районную больницу Темрюка.

Вахтовый автобус принадлежит фирме «Таманьнефтьгаз». Он вез рабочих из Анапы в головной офис компании, уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.