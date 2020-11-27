На организатора перевозок завели уголовное дело после ДТП на Кубани, в котором погибли шесть человек

Напомним, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек. Позже следственный комитет Кубани уточнил, что пять человек от полученных трамв скончались на месте, а одна женщина умерла в машине скорой помощи.

Оказалось, что «Газель» не предназначена для пассажирских перевозок, в то время как в ней ехали не менее 15 работников. На фотографиях пресс-службы МЧС Кубани видно, что в кузове машины стояла незакрепленная деревянная лавочка. Также днем появилась версия, что в ДТП погибли и пострадали работники АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачёва, однако позже в компании это опровергли.