На организатора перевозок завели уголовное дело после ДТП на Кубани, в котором погибли шесть человек
После ДТП с шестью погибшими в Выселковском районе 27 ноября следком возбудил уголовное дело
Напомним, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек. Позже следственный комитет Кубани уточнил, что пять человек от полученных трамв скончались на месте, а одна женщина умерла в машине скорой помощи.
Оказалось, что «Газель» не предназначена для пассажирских перевозок, в то время как в ней ехали не менее 15 работников. На фотографиях пресс-службы МЧС Кубани видно, что в кузове машины стояла незакрепленная деревянная лавочка. Также днем появилась версия, что в ДТП погибли и пострадали работники АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачёва, однако позже в компании это опровергли.
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По данным следствия, 45-летняя жительница Брюховецкого района вместе с сообщниками за деньги перевозила людей на принадлежащей ей машине «Газель». При этом она знала, что в автомобиле нет сидячих мест для пассажиров, а также ремней безопасности. Осуществлял перевозки 19-летний молодой человек.
Следственный отдел по Выселковскому району СКР по краю возбудил уголовное дело против женщины по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей гибель шестерых граждан). Устанавливаются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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