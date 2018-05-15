В Сочи жителей начнут штрафовать за выгул собак на мемориале

В Сочи начнут штрафовать местных жителей, которые выгуливают собак в парке Славы на мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне

Об этом сообщил мэр Анатолий Пахомов на еженедельном совещании 15 мая.

«Есть правила благоустройства. В соответствии с этим документом святые места не могут стать местом выгулом собак. Это кощунство», — сказал глава курорта.

По его словам, за собаководами-нарушителями у Вечного Огня будут следить специальные группы. В их состав войдут участковые и домкомы жилых домов.