В Сочи появилось специальное место для выгула собак

Краснодарский край

Распечатать

В Завокзальном микрорайоне Сочи создали специальное место для выгула собак

Место для выгула собак появилось в 100 метрах от мемориала на склоне вдоль улицы Тоннельной — там установили специальные указатели.

Ранее люди жаловались, что зеленый газон над братской могилой, где в годы войны хоронили умерших от ран бойцов, превратили в место для пикников и прогулок. Также там выгуливали животных.

Заместитель главы Центрального района Роман Ахметов напомнил, что мемориал построили в 1985 году и там захоронены около 2 тыс. солдат, которые умерли в госпиталях Сочи. Теперь недалеко от мемориала установили таблички, запрещающие осквернять территорию. Полиция и дружинники будут патрулировать территорию, рассказали 20 августа в пресс-службе мэрии Сочи.

Проблема с выгулом собак на мемориале в Сочи возникла несколько лет назад. Как писали Юга.ру, в мае 2018 года мэр курорта Анатолий Пахомов заявил, что владельцев собак будут штрафорвать за выгул на мемориальном комплексе. А в сентябре того же года власти города сообщили, что собираются открыть площадку для выгула собак в Завокзальном районе.

Благоустройство Животные Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи появилось специальное место для выгула собак
В Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу
В Новороссийске начали подсчет питьевых родников
На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре
На Кубани полицейский угнал машину бизнесмена, в которой было более 1 млн рублей
На Кубани умерли 3 пациента с коронавирусом и 84 заразились

Лента новостей

Статьи

Каждый шаг имеет значение

«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»

Статьи Партнерский

Почему в господдержку никто не верил, а она так понадобилась в эпоху обнуления?

Интервью с Виталием Вороновым

Статьи Партнерский

Фриланс в законе

Всё самое важное о самозанятости в 9 карточках

Реклама на портале