В Сочи появилось специальное место для выгула собак

Место для выгула собак появилось в 100 метрах от мемориала на склоне вдоль улицы Тоннельной — там установили специальные указатели.

Ранее люди жаловались, что зеленый газон над братской могилой, где в годы войны хоронили умерших от ран бойцов, превратили в место для пикников и прогулок. Также там выгуливали животных.

Заместитель главы Центрального района Роман Ахметов напомнил, что мемориал построили в 1985 году и там захоронены около 2 тыс. солдат, которые умерли в госпиталях Сочи. Теперь недалеко от мемориала установили таблички, запрещающие осквернять территорию. Полиция и дружинники будут патрулировать территорию, рассказали 20 августа в пресс-службе мэрии Сочи.