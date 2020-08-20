В Сочи появилось специальное место для выгула собак
В Завокзальном микрорайоне Сочи создали специальное место для выгула собак
Место для выгула собак появилось в 100 метрах от мемориала на склоне вдоль улицы Тоннельной — там установили специальные указатели.
Ранее люди жаловались, что зеленый газон над братской могилой, где в годы войны хоронили умерших от ран бойцов, превратили в место для пикников и прогулок. Также там выгуливали животных.
Заместитель главы Центрального района Роман Ахметов напомнил, что мемориал построили в 1985 году и там захоронены около 2 тыс. солдат, которые умерли в госпиталях Сочи. Теперь недалеко от мемориала установили таблички, запрещающие осквернять территорию. Полиция и дружинники будут патрулировать территорию, рассказали 20 августа в пресс-службе мэрии Сочи.
Проблема с выгулом собак на мемориале в Сочи возникла несколько лет назад. Как писали Юга.ру, в мае 2018 года мэр курорта Анатолий Пахомов заявил, что владельцев собак будут штрафорвать за выгул на мемориальном комплексе. А в сентябре того же года власти города сообщили, что собираются открыть площадку для выгула собак в Завокзальном районе.
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