В России в 2020 году с коррупционеров взыскали более 2,3 млрд рублей — Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 8 декабря рассказал, как в России боролись с коррупцией в 2020 году

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал интервью РИА «Новости», в котором рассказал об успехах России на этом поприще.

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря. В этот день государства — члены ООН рассказывают, какие меры приняты в указанной области, пояснил телеканал «360».

Глава СК РФ рассказал, что за 2020 год с российских коррупционеров удалось взыскать более 2,3 млрд рублей. Следователи арестовали имущество обвиняемых на общую сумму более 8 млрд 137 млн рублей.

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При этом сумма добровольно возмещенного, изъятого и арестованного имущества покрывает размер причиненного ущерба почти на 80%, уточнил Бастрыкин. Всего же, по его данным, с 2011 года государству и потерпевшим от коррупционных преступлений удалось возместить почти 34 млрд рублей ущерба.

Также Бастрыкин рассказал, что за 2020 год СК расследовал 15 тыс. 861 коррупционное преступление в отношении 7 тыс. 420 обвиняемых. В итоге возбудили 15 тыс. 217 дел, что на 4% больше показателей прошлого года.

Всего за 8 лет следственный комитет передал в суд свыше 90 тыс. уголовных дел против коррупционеров. За весь период осудили более 5,7 тыс. высокопоставленных чиновников.

О том, как в России боролись с коррупцией в 2019 году, можно почитать в этой новости.

Портал Юга.ру регулярно пишет о коррупционных преступлениях, совершенных на территории Краснодарского края.

Так, например, в июле на сайте вышла новость о том, что в Краснодаре осудили мужчину, который был посредником в передаче взятки бывшему майору ФСБ. В августе в Краснодаре задержали руководителя лесничества при попытке дать взятку сотруднику минприроды.