В Сочи из-за загоревшихся вещей из пятиэтажки эвакуировали 30 человек

Краснодарский край

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Вечером 7 декабря в Адлере начался пожар в многоквартирном доме

Сообщение о пожаре в Адлерском районе Сочи, на улице Голубые дали, 57, поступило диспетчеру в 20:25. Прибывшие на место спасатели установили, что на втором этаже пятиэтажного дома загорелись вещи в комнате площадью 10 кв. метров.

В 20:31 пламя локализовали на 10 кв. метрах. Через четыре минуты огонь потушили.

Во время тушения из дома эвакуировали 30 человек. Еще один пострадал, его направили в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 декабря.

Напомним, днем 24 октября на курорте загорелась квартира на 12-м этаже многоэтажного дома. А 29 октября начался пожар в частном доме на 100 кв. метрах. В происшествии спасли трех человек.

МЧС Пожары Сочи

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