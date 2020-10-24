В Сочи загорелась квартира в многоэтажном доме

Краснодарский край

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В Сочи днем 24 октября загорелась квартира на 12-м этаже многоэтажного дома

Информация о пожаре в 12-этажном жилом доме в Адлерском районе по улице Голубые Дали поступила диспетчеру в 15:40. Как сообщили очевидцы в соцсетях, пожар произошел в доме № 58.

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К месту вызова были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные прибыли в 15:47 и начали эвакуировать жильцов. В 15:59 пожар удалось локализовать на площади 16 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информации о погибших и пострадавших к моменту публикации новости нет.

UPD: В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар был ликвидирован в 15:55. Спасатели эвакуировали из дома 73 жильцов и трех человек спасли из огня. На месте пожара работало 28 человек и 10 единиц спецтехники.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Краснодаре утром 13 октября случился пожар в многоквартирном доме на улице Тюляева, один мужчина погиб. Вечером 22 октября в Сочи произошел пожар в квартире жилого дома, было эвакуировано 50 человек.

Жилье МЧС Пожары Сочи

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