В Сочи загорелся частный дом на 100 кв. метрах, спасли трех человек

Краснодарский край

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Ночью 29 октября в Сочи начался пожар на улице Пасечной

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:05. Прибывшее на место первое подразделение установило, что горит частный дом по всей площади. Огонь распространился на 100 кв. метров. Его начали тушить 14 человек и 4 единицы техники.

В 2:39 пожар локализовали, в 3:06 полностью потушили. В происшествии спасли трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 27 октября пожар случился в частном доме в Краснодаре. В нем погибла женщина, причиной мог стать перекал печи.

Пожары Сочи

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