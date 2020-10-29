В Сочи загорелся частный дом на 100 кв. метрах, спасли трех человек

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 2:05. Прибывшее на место первое подразделение установило, что горит частный дом по всей площади. Огонь распространился на 100 кв. метров. Его начали тушить 14 человек и 4 единицы техники.

В 2:39 пожар локализовали, в 3:06 полностью потушили. В происшествии спасли трех человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 27 октября пожар случился в частном доме в Краснодаре. В нем погибла женщина, причиной мог стать перекал печи.