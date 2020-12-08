На Кубани число больных коронавирусом увеличилось на 175 человек за сутки

В Краснодарском крае к 8 декабря коронавирус официально подтвердился у 23 тыс. 459 человек, в том числе у 1 тыс. 999 детей

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявили еще 26 тыс. 97 человек с диагнозом COVID-19 . В инфекционных госпиталях умерли 562 человек . Еще 24 тыс. 938 пациентов полностью выздоровели, написал RT. Всего за время пандемии в стране официально зарегистировали 2 млн 515 тыс. 9 жителей России с подтвержденным коронавирусом. К 8 декабря число летальных случаев возросло до 44 тыс. 159 , однако 1 млн 981 тыс. 526 человек удалось вылечить.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Москве — 5 тыс. 232, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 734 и Московской области — 1 тыс. 341. На юге России и в регионах Северного Кавказа по приросту заболевших ситуация следующая: Ростовская область — 368, Крым — 274, Ставропольский край — 231, Краснодарский край — 175 , Чечня — 142, Дагестан — 127, Кабардино-Балкария — 101, Адыгея — 99, Карачаево-Черкесия — 99, Ингушетия — 84, Северная Осетия — 82, Севастополь — 71.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 175 новых заболевших ковидом выявили в 26 муниципалитетах. Среди заразившихся 99 женщин и 76 мужчин, в том числе 11 детей. Возраст пациентов от 4 до 86 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 51;

в Сочи — 20;

в Павловском районе — 15;

в Туапсинском и Выселковском районах — по 10;

в Курганинском и Тихорецком районах — по 8;

в Абинском и Новопокровском — по 6;

в Белоглинском районе — 5;

в Апшеронском, Староминском, Мостовском и Темрюкском районах — по 4;

в Калининском, Лабинском и Щербиновском районах — по 3;

в Ейском и Красноармейском районах — по 2;

в Новороссийске, Анапе, Горячем Ключе, Кавказском, Отрадненском, Славянском и Усть-Лабинском районах — по 1.

Всего к 8 декабря на Кубани COVID-19 подтвердился у 23 тыс. 459 человек, в том числе у 1 тыс. 999 детей . Показатель заболеваемости увеличился до 413,3 случаев на 100 тыс. населения края. По данным регионального минздрава, выздоровели 15 тыс. 887 пациентов (+115 за сутки), еще 660 человек скончались (+9 новых летальных случаев) . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 97 заболевших , еще 5 — на ЭКМО.