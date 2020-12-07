«Мы выдерживаем нагрузку и своевременно прибываем по вызову». В Адыгее прокомментировали очередь из машин скорой возле больницы

Утром 7 декабря в паблике «Нетипичная Адыгея» появилось видео, снятое возле Майкопской городской больницы. На кадрах видно очередь из десятка машин скорой помощи.

Главврач Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи Ахмед Сиюхов рассказал журналисту Юга.ру, что из-за пандемии коронавируса в декабре нагрузка на сотрудников скорой помощи увеличилась почти в два раза. Если до пандемии в среднем в сутки было около 500–600 вызовов, то сейчас их 800–900.

«Нагрузка связана и с тем, что часть сотрудников скорой помощи также находятся на больничном в связи с коронавирусом. Несмотря на это, мы выдерживаем нагрузку и своевременно прибываем по вызову. Среднее время ожидания по экстренному вызову составляет около 20 минут. Вместе с тем доставку больных на КТ в рамках маршрутизации больных с коронавирусом мы осуществляем в течение суток», — рассказал Ахмед Сиюхов.

Появившееся видео очереди из машин скорой главврач объяснил текущей ситуацией, связанной с доставкой пациентов на КТ-диагностику в Майкопскую городскую больницу. Однако, по его словам, очереди на диагностику нет.

«В настоящей момент очереди нет. Периодически она может возникать. Это рабочий момент, так как на проведение исследования каждого пациента отводится определенное количество времени», — отметил Сиюхов.

Медик рассказал, что ежедневно на линию выходит 52 бригады скорой помощи, из них 9 — на ковидные вызовы. При этом из-за роста числа заболевших коронавирусом в Адыгее задействуют и общепрофильные бригады скорой помощи, уточнил Сиюхов. А для транспортировки больных на КТ-диагностику республиканский минздрав принял решение выделить дополнительные машины.

Напомним, к 7 декабря в Адыгее, по официальным данным, COVID-19 диагностировали у 8 тыс. 829 человек (+99 за сутки). На лечении находятся 1 тыс. 725 жителей республики. За все время в регионе выздоровели 7 тыс. 35 пациентов, еще 69 заболевших спасти не удалось.